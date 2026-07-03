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Bares e restaurantes fazem esquenta para jogo do Brasil no domingo

Estabelecimentos organizam programações especiais para a partida entre Brasil e Noruega na Copa. Muitos fizeram até contratações extras para tornar o atendimento mais ágil

A pizzaria Sesconetto's terá programação especial para o domingo de jogo - (crédito: Divulgação/Sesconetto's)
A pizzaria Sesconetto's terá programação especial para o domingo de jogo - (crédito: Divulgação/Sesconetto's)

O ritmo lento que costuma marcar o fim de tarde dos domingos dará lugar a uma verdadeira corrida aos bares, restaurantes e clubes do Distrito Federal. Com a confirmação de que a Seleção Brasileira enfrentará a Noruega no próximo domingo, às 17h, os setores têm organizado programações especiais, que incluem sorteios, happy hours, música ao vivo e bolões, além de garantirem contratações extras para tornar o atendimento mais ágil. O objetivo é agradar a clientela, faturar e estender o movimento até a madrugada.

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O otimismo se justifica pelo impacto econômico gerado pelo Copa do Mundo. Segundo o presidente do Sindicato de Hotéis, Bares e Restaurantes do DF (Sindhobar), Jael Antônio da Silva, os dias de partida representam um faturamento cerca de 20% maior em comparação ao mesmo período do ano passado. "Estamos esperançosos de que o próximo jogo do Brasil seja bastante satisfatório, com casas lotadas e ainda mais faturamento", projetou, ponderando que o índice ajuda a compensar os dias anteriores e posteriores aos jogos, que costumam registrar baixa.

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O Boteco Caju Limão, que soma 900 lugares nas unidades do Sudoeste e da Asa Norte, esgotou as reservas  antes mesmo do resultado do último jogo do Brasil contra o Japão e funcionará por ordem de chegada a partir das 11h, mantendo o cardápio completo e o happy hour tradicional das 15h às 21h. Para interagir com a clientela, a casa aposta na tecnologia. "Os clientes poderão participar do Bolão Brahma, promoção exclusiva. Basta acessar o QR code disponível nas mesas, registrar o palpite e, caso acertem o resultado, ganham um chope", destacou um dos sócios Cassio Aguiar.

  • Artur Cézar, proprietário do bar Pôr do Sol, vai sortear brindes no jogo do Brasil
    Artur Cézar, proprietário do bar Pôr do Sol, vai sortear brindes no jogo do Brasil Minervino Júnior/CB/D.A.Press
  • Waldyr Peixoto, com a esposa, Regina, as filhas Natália e Renata, e os netos Rafael e Gabriel
    Waldyr Peixoto, com a esposa, Regina, as filhas Natália e Renata, e os netos Rafael e Gabriel Leandro Magno/AABB Brasília
  • A pizzaria Sesconettos terá programação especial para o domingo de jogo
    A pizzaria Sesconettos terá programação especial para o domingo de jogo Divulgação/Sesconetto's
  • Francisco Morais, presidente da Ascade, prevê clube lotado no domingo
    Francisco Morais, presidente da Ascade, prevê clube lotado no domingo Marcelo Ferreira/CB/D.A Press

'Mimos' para torcida

Na 408 Norte, o Pôr do Sol escolheu o caminho dos sorteios para os cerca de 500 torcedores esperados. O proprietário, Artur Cézar, revelou que o aquecimento começará duas horas antes do apito inicial. "Faremos sorteios de diversos produtos para os clientes, como camisetas, cachaças premiadas, baldes e cervejas", detalhou. O empresário garantiu que os preços serão mantidos e que haverá uma cortesia fixa durante as comemorações. "Todos os jogos a gente passa um shot de canelinha gratuito, cortesia nossa. Se o Brasil ganhar, vamos distribuir cerca de 100 copos personalizados da casa para os clientes", completou Artur, que negocia uma atração musical e prepara uma coreografia especial para celebrar a esperada vitória. 

Diferente dos demais, o Bar dos Amigos, que transmite todas as partidas do Mundial, optou por um formato tradicional, sem reservas ou interações atreladas ao placar. De acordo com a responsável pelo espaço, Francymara Costa, a triplicação do público exige a contratação de freelancers e atenção redobrada na escala. "Nossa experiência mostra que nosso público fiel frequenta a casa naturalmente. Acreditamos que a reserva poderia gerar uma competitividade desnecessária em um ambiente que priorizamos ser familiar", ponderou. A expectativa é que cerca de 350 clientes passem pelo local", disse a proprietária.

Tranquilidade

Quem prefere um ambiente mais voltado para a confraternização familiar também encontrará opções. Na pizzaria Sesconetto's, o foco será o público que sairá de casa após o apito final, por volta das 19h. O proprietário João Sesconetto contou que a casa preparou atrativos especiais e preços promocionais com combos de longnecks, vinhos e drinks. O destaque ficará por conta de uma cortesia ligada ao desempenho da Seleção em campo. "No primeiro gol do Brasil, daremos uma rodada de chope para todos que curtem a bebida", ressaltou o empresário, confiante na vitória.

A movimentação para domingo se estende aos tradicionais clubes recreativos da capital, onde a busca por churrasqueiras e telões ao ar livre gerou uma corrida entre os associados. Na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), às margens do Lago Paranoá, a expectativa é receber cerca de mil pessoas, em uma estrutura montada com supertelão de LED a partir das 16h40 e entrada franca para associados e convidados. O presidente do clube, Waldyr Peixoto, destacou que o aquecimento começa cedo.

"A programação começa às 12h, com mais uma edição do projeto Barulhinho Bom e apresentação do grupo Feijão da Mesma Concha. Também teremos almoço especial com arroz carreteiro. A expectativa é de um excelente público ao longo do domingo, tanto no bangalô quanto em outras áreas do clube", afirmou Waldyr, reforçando que a segurança e o atendimento contarão com reforços operacionais.

O clima de lotação máxima se repete na Associação de Servidores da Câmara dos Deputados (Ascade), que teve todas as suas 15 churrasqueiras reservadas com antecedência para o domingo, com previsão de atrair entre 400 e 500 pessoas. O espaço foi decorado com bandeiras e ilustrações para o Mundial. De acordo com o presidente do clube, Francisco Morais, a magnitude do evento exige a contratação de garçons, caixas e cozinheiros freelancers para o restaurante self-service do Bar Náutico.

"Temos a previsão de música ao vivo e almoço especial. Na Ascade, o público terá segurança e conforto para beber sua cervejinha e comemorar. Será um momento de alegria profunda e expectativa para o hexa", destacou Francisco. 

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Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em Letras pela UnB. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades. Tem interesse por temas ligados à saúde mental e à mobilidade urbana. Venceu os prêmios Sebrae e ABP.

Por Letícia Mouhamad
postado em 03/07/2026 04:00
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