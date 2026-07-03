Bares e restaurantes fazem esquenta para jogo do Brasil no domingo

O ritmo lento que costuma marcar o fim de tarde dos domingos dará lugar a uma verdadeira corrida aos bares, restaurantes e clubes do Distrito Federal. Com a confirmação de que a Seleção Brasileira enfrentará a Noruega no próximo domingo, às 17h, os setores têm organizado programações especiais, que incluem sorteios, happy hours, música ao vivo e bolões, além de garantirem contratações extras para tornar o atendimento mais ágil. O objetivo é agradar a clientela, faturar e estender o movimento até a madrugada.

O otimismo se justifica pelo impacto econômico gerado pelo Copa do Mundo. Segundo o presidente do Sindicato de Hotéis, Bares e Restaurantes do DF (Sindhobar), Jael Antônio da Silva, os dias de partida representam um faturamento cerca de 20% maior em comparação ao mesmo período do ano passado. "Estamos esperançosos de que o próximo jogo do Brasil seja bastante satisfatório, com casas lotadas e ainda mais faturamento", projetou, ponderando que o índice ajuda a compensar os dias anteriores e posteriores aos jogos, que costumam registrar baixa.

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O Boteco Caju Limão, que soma 900 lugares nas unidades do Sudoeste e da Asa Norte, esgotou as reservas antes mesmo do resultado do último jogo do Brasil contra o Japão e funcionará por ordem de chegada a partir das 11h, mantendo o cardápio completo e o happy hour tradicional das 15h às 21h. Para interagir com a clientela, a casa aposta na tecnologia. "Os clientes poderão participar do Bolão Brahma, promoção exclusiva. Basta acessar o QR code disponível nas mesas, registrar o palpite e, caso acertem o resultado, ganham um chope", destacou um dos sócios Cassio Aguiar.











'Mimos' para torcida

Na 408 Norte, o Pôr do Sol escolheu o caminho dos sorteios para os cerca de 500 torcedores esperados. O proprietário, Artur Cézar, revelou que o aquecimento começará duas horas antes do apito inicial. "Faremos sorteios de diversos produtos para os clientes, como camisetas, cachaças premiadas, baldes e cervejas", detalhou. O empresário garantiu que os preços serão mantidos e que haverá uma cortesia fixa durante as comemorações. "Todos os jogos a gente passa um shot de canelinha gratuito, cortesia nossa. Se o Brasil ganhar, vamos distribuir cerca de 100 copos personalizados da casa para os clientes", completou Artur, que negocia uma atração musical e prepara uma coreografia especial para celebrar a esperada vitória.

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Diferente dos demais, o Bar dos Amigos, que transmite todas as partidas do Mundial, optou por um formato tradicional, sem reservas ou interações atreladas ao placar. De acordo com a responsável pelo espaço, Francymara Costa, a triplicação do público exige a contratação de freelancers e atenção redobrada na escala. "Nossa experiência mostra que nosso público fiel frequenta a casa naturalmente. Acreditamos que a reserva poderia gerar uma competitividade desnecessária em um ambiente que priorizamos ser familiar", ponderou. A expectativa é que cerca de 350 clientes passem pelo local", disse a proprietária.

Tranquilidade

Quem prefere um ambiente mais voltado para a confraternização familiar também encontrará opções. Na pizzaria Sesconetto's, o foco será o público que sairá de casa após o apito final, por volta das 19h. O proprietário João Sesconetto contou que a casa preparou atrativos especiais e preços promocionais com combos de longnecks, vinhos e drinks. O destaque ficará por conta de uma cortesia ligada ao desempenho da Seleção em campo. "No primeiro gol do Brasil, daremos uma rodada de chope para todos que curtem a bebida", ressaltou o empresário, confiante na vitória.

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A movimentação para domingo se estende aos tradicionais clubes recreativos da capital, onde a busca por churrasqueiras e telões ao ar livre gerou uma corrida entre os associados. Na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), às margens do Lago Paranoá, a expectativa é receber cerca de mil pessoas, em uma estrutura montada com supertelão de LED a partir das 16h40 e entrada franca para associados e convidados. O presidente do clube, Waldyr Peixoto, destacou que o aquecimento começa cedo.

"A programação começa às 12h, com mais uma edição do projeto Barulhinho Bom e apresentação do grupo Feijão da Mesma Concha. Também teremos almoço especial com arroz carreteiro. A expectativa é de um excelente público ao longo do domingo, tanto no bangalô quanto em outras áreas do clube", afirmou Waldyr, reforçando que a segurança e o atendimento contarão com reforços operacionais.

O clima de lotação máxima se repete na Associação de Servidores da Câmara dos Deputados (Ascade), que teve todas as suas 15 churrasqueiras reservadas com antecedência para o domingo, com previsão de atrair entre 400 e 500 pessoas. O espaço foi decorado com bandeiras e ilustrações para o Mundial. De acordo com o presidente do clube, Francisco Morais, a magnitude do evento exige a contratação de garçons, caixas e cozinheiros freelancers para o restaurante self-service do Bar Náutico.

"Temos a previsão de música ao vivo e almoço especial. Na Ascade, o público terá segurança e conforto para beber sua cervejinha e comemorar. Será um momento de alegria profunda e expectativa para o hexa", destacou Francisco.