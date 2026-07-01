Exposição no Planetário de Brasília revisita exploração espacial brasileira

Exposição no Planetário de Brasília releembra Missão Centenário e trajetória do astronauta brasileiro Marcos Pontes - (crédito: Divulgação/Secti-DF)

Beatriz Ocké*

A exposição Universo Espacial — A Terra é Azul, que propõe uma experiência imersiva na história das viagens espaciais e celebra os 20 anos da Missão Centenário, está em cartaz no Planetário de Brasília Luiz Cruls. Promovida pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal (Secti-DF), com apoio do GDF, a mostra é voltada para todas as idades e tem entrada gratuita.

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De forma interativa, a exposição promete transportar o público para os principais momentos da missão, que, em 2006, levou Marcos Pontes a ser o primeiro brasileiro a ir ao espaço. Através da reunião de objetos históricos que fizeram parte da missão, como a bandeira do Brasil, uma bola de futebol e o tradicional chapéu Panamá, levado em homenagem a Santos Dumont, o público irá se aproximar do universo da exploração espacial.

Durante a experiência, também será possível conferir trajes históricos utilizados pelo astronauta durante sua permanência na Estação Espacial Internacional (ISS), meteoritos, modelos espaciais, peças relacionadas à exploração espacial mundial, foguetes lançados a partir da Base de Alcântara e projetos universitários premiados em competições internacionais.

Vídeos inéditos sobre os bastidores da Missão Centenário, oficinas educativas, desafios de conhecimento e atividades que aproximam a ciência do cotidiano das pessoas também compõem a programação.

Futuro da Ciência

A Missão Centenário é até hoje lembrada como um marco para o país por ter levado Marcos Pontes à Estação Espacial Internacional, tornando-o o primeiro brasileiro, sul-americano e lusófono a participar de uma missão espacial. O nome da missão é uma homenagem aos 100 anos do voo do 14-Bis, de Alberto Santos Dumont.

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Marcos Pontes foi à inauguração da exposição, nessa terça-feira (30/6). Em post no Instagram, Pontes relatou ter ficado emocionado com a presença e o interesse de crianças que foram prestigiar a mostra. “Ver esse brilho nos olhos delas me faz acreditar que estamos plantando sementes que darão frutos”.

Serviço:

Universo Espacial — A Terra é Azul

Data: Até o final de 2026

Local: Planetário de Brasília Luiz Cruls – Eixo Monumental, Brasília (DF)

Entrada: Gratuita

*Estagiária sob a supervisão de Tharsila Prates