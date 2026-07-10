Adote um Aumigo: DF Plaza promove evento de adoção de cães e gatos

Voluntárias do Projeto Acalanto com um filhote em evento de adoção de animais - (crédito: Divulgação)

O DF Plaza Shopping promove neste sábado (11/7) mais uma edição do evento de adoção Adote um Aumigo. A ação, que busca encontrar um novo lar para cães e gatos resgatados, acontece das 11h às 17h na loja Cobasi do centro de compras.

A iniciativa está alinhada à campanha Julho Dourado, dedicada à conscientização sobre a saúde e o bem-estar de animais domésticos. O evento é realizado em parceria com o Projeto Acalanto, uma organização não-governamental que atua no resgate e acolhimento de animais em vulnerabilidade no Distrito Federal.

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A ação reforça o compromisso do shopping como um espaço pet friendly, incentivando a guarda responsável e a conscientização sobre os cuidados necessários com os animais.

Como participar da adoção

Para adotar um animal, o interessado deve ser maior de idade e apresentar um documento oficial com foto. Também é preciso passar por uma breve entrevista com a equipe do Projeto Acalanto, que avalia se a família está preparada para assumir o compromisso de forma consciente e permanente.

Lucimar Aparecida Pereira, representante do Projeto Acalanto, destaca que a parceria com o shopping é fundamental. "Há sete anos, realizamos os eventos de adoção na Cobasi do DF Plaza. A divulgação, a visibilidade e um local adequado para receber o público fazem toda a diferença para mostrarmos o nosso trabalho", comenta.

Segundo a entidade, cada adoção representa o início de uma nova história, construída com compromisso e cuidado. "Adotar é um ato de amor e compaixão. Cada bichinho do Acalanto tem uma história de superação e um passado de abandono", explica Lucimar.

Ela finaliza dizendo que o trabalho do projeto é ser o elo entre o animal resgatado e uma família que possa transformar essa história em um recomeço com respeito, cuidado e zelo.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.