Cena na Quebrada leva programação cultural para a Cidade Estrutural

Começa hoje a segunda edição do Cena na Quebrada — Festival de Teatro. O evento, que segue até o dia 19 na Cidade Estrutural, reúne nove espetáculos para escolas, praças públicas e ao CREAS, para reafirmar o compromisso de democratizar o acesso à cultura e de reconhecer o teatro como ferramenta de transformação social.

Ao Correio, Lucas Isaksson, diretor artístico do festival, diz que o Cena na Quebrada é um festival de teatro feito sob medida para as necessidades da periferia. "Um espaço de troca, aprendizado e discussões. É um momento de reconhecimento do fazer teatral a partir do ponto de vista da quebrada. Vemos o projeto como uma oportunidade de reafirmar a condição do artista, do jovem, do trabalhador periférico de se expressar e dizer que existe, que ocupa um lugar

Mais do que um festival, o Cena na Quebrada é um movimento de resistência e valorização da arte feita nas bordas. "Nosso propósito é tornar o teatro uma arte popular na periferia, resgatar sua força como campo de possibilidades, de vida, de profissão e de transformação social. Queremos mostrar que a arte pode ser um caminho real e esperançoso, que ela pertence às pessoas da quebrada e pode ser tanto um espaço de entretenimento quanto uma escolha de vida de uma forma acessível como é a própria linguagem", diz Lucas.

Com apresentações voltadas a narrativas periféricas e pautas sociais, o evento amplia a visibilidade de artistas que são, historicamente, excluídos dos grandes circuitos culturais. A iniciativa é uma realização da Cutucart, com direção artística da Interlúdio Produções, e conta com fomento do FAC-DF (Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal).

"A programação do Cena na Quebrada é superdiversa. Serão nove espetáculos teatrais de diferentes grupos de Brasília, ocupando escolas públicas, praça e o auditório do CREAS na Cidade Estrutural. Mais de 35 artistas estarão em cena, além de DJs na abertura oficial, que acontece na sexta-feira às 20h em um grande encontro entre comunidade e artistas. O festival foi pensado para todos os públicos: teremos espetáculos infantis nas escolas, apresentações de palhaçaria nas praças e atrações voltadas para jovens e adultos no CREAS".

Nesta edição, o público poderá acompanhar uma programação diversa, com quatro espetáculos infantis em escolas públicas, duas intervenções de rua e três montagens teatrais em palco. Além disso, todas as apresentações contam com recursos de acessibilidade, como intérprete de Libras e audiodescrição, garantindo que o festival seja, de fato, para todos.

Com uma primeira edição que impactou diretamente 1.200 pessoas, o festival retorna ainda mais forte: "Nossa intenção é oferecer uma programação de qualidade, que dialogue com o território e valorize os artistas locais, mostrando toda a potência criativa e cultural das periferias do DF. O Cena na Quebrada chega para ocupar seu espaço no calendário cultural de Brasília, se afirmando como um dos principais festivais de teatro periférico da cidade e do país", finaliza Lucas.

Confira a programação

Hoje

9h30: Workshop com Os Saltimbancos, na Escola Classe 01

16h Apresentação de O Segredo do Tecnomundo, no Colégio Cívico Militar

Amanhã

14h30: Show de Palhágica, na Escola Classe 01

20h: Apresentação de Último dia no Colégio Cívico Militar

Sexta-feira

20h: Dia de Baile - Coletivo Ubuntu, no Espaço Cultural Creas

Sábado

16h: Os Irmãos Sukulonksy, na Praça Central

20h: Apresentação de Eternos, no Espaço cultural Creas

Domingo:

16h: Apresentação de Traquinagens de Maquinário no Praça Central

20h: Apresentação De Fio a Pavio no espaço Cultural CREAS



Cena na Quebrada - Festival de Teatro

A partir de hoje, até o dia 19 de outubro



