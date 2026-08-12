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Morre Emiliano Pereira Botelho, presidente do Grupo Campo, em Paracatu

Responsável pelo fortalecimento e desenvolvimento do agronegócio em Paracatu (MG), Botelho morreu nessa terça-feira (11/8), na própria cidade. Mandatário também residia em Brasília

O agricultor Emiliano Pereira Botelho - (crédito: Reprodução / YouTube / WebtvParacatu)
O agricultor Emiliano Pereira Botelho - (crédito: Reprodução / YouTube / WebtvParacatu)

Morreu, nessa terça-feira (11/8), o presidente do Grupo CAMPO, Emiliano Pereira Botelho, aos 78 anos. Botelho é reconhecido como um dos responsáveis pelo fortalecimento e desenvolvimento do agronegócio em Paracatu (MG), uma das principais vocações econômicas da região. Ele também residia em Brasília. 

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Segundo informações do portal AgoraNews, a causa da morte foi um traumatismo cranioencefálico (TCE) grave, sofrido na última sexta-feira (7/8), que provocou um expressivo sangramento intracraniano. Apesar de ter sido submetido a uma cirurgia e permanecer internado na UTI, não resistiu aos ferimentos.

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Emiliano se formou em contabilidade e iniciou a vida profissional no magistério, como professor. Assumiu, em 1973, o gabinete da Pregeitura Municipal. Entre 1982 1992, foi superintendente e, depois, presidente da Cooperativa Agropecuária do Vale do Paracatu, a Coopervap.

Se tornou presidente da Campo Companhia de Promoção Agrícola, o Grupo CAMPO, em 1992, cargo que ocupou até a morte. A companhia era ligada ao Programa de Cooperação Nipo-Brasileiro para o Desenvolvimento dos Cerrados, o Prodecer. Dessa maneira, Botelho foi importante no intercâmbio técnico entre Brasil e Japão na área mencionada. 

O velório aconteceu às 11h30 desta quarta-feira (12/8), na Câmara Municipal de Paracatu. O sepultamento foi às 17h, no Cemitério Santa Cruz.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 12/08/2026 19:50
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