Encontro reúne cerca de 3 mil jovens servidores do altar em Brasília

Encontro Arquidiocesano dos Servidores do Altar de Brasília, na Paróquia Santa Cruz e Santa Edwiges, na 905 Sul - (crédito: Ed Alves / CB / DA Press)

Neste sábado (15/8) ocorreu o Encontro Arquidiocesano dos Servidores do Altar de Brasília, um evento que reúne coroinhas, acólitos e cerimoniários da igreja católica em dia de espiritualidade, formação e convivência fraterna. O evento foi marcado por momentos de oração, procissão, Missa, adoração e confraternização entre os participantes.

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Os servidores do altar são fiéis que auxiliam o sacerdote durante as celebrações litúrgicas. O grupo é formado principalmente por coroinhas, acólitos e cerimoniários, que desempenham funções diferentes de acordo com a idade, formação e responsabilidades dentro da celebração. Além de contribuir para a organização das missas, o serviço é também uma forma de participação e formação na vida da Igreja.

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A programação teve início às 8h, na Paróquia Santa Cruz e Santa Edwiges, na 905 Sul, com uma procissão que reuniu cerca de 3 mil jovens caminhando pela W5 em direção ao Santuário Dom Bosco, onde foi celebrada a Santa Missa, conduzida pelo Arcebispo de Brasília, Dom Paulo Cezar Costa.

O momento foi marcado por uma ação de graças e renovação do compromisso daqueles que exercem o serviço litúrgico nas paróquias da Arquidiocese. Realizado desde 2010, o encontro chega à 14ª edição neste ano e já se consolidou como uma das principais atividades de integração da comunidade católica de Brasília. Segundo estimativa do Santuário Dom Bosco, divulgada ao Correio, entre 2,5 mil e 3 mil jovens servidores participaram do encontro neste ano.

Julliet Pires, coordenadora-geral dos Servidores do Altar da Arquidiocese de Brasília, e uma das organizadoras do evento conta que o Encontro Arquidiocesano dos Servidores do Altar surgiu no Setor Vocacional da Arquidiocese, com o propósito de incentivar as vocações, promover a partilha entre diferentes realidades pastorais e ampliar a vivência de fé dos servidores do altar.

Para ela, a iniciativa vai muito além de uma simples reunião, é um momento de união, fé, amizade e serviço, onde cada participante percebe que faz parte de uma grande comunidade que serve a Deus.

“Minha história com os Servidores do Altar começou quando eu tinha apenas 7 ou 8 anos, ainda pequena, e desde então esse serviço passou a fazer parte da minha vida. Foi aqui que cresci na fé, aprendi o verdadeiro significado de servir e construí algumas das melhores amizades que tenho até hoje”, compartilha Julliet.

Assim como ela, muitos jovens começaram a caminhada na igreja católica ainda bem pequenos como coroinhas, e hoje permanecem no serviço, alguns deles passando os ensinamentos para novas gerações.

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Julliet também explica que o Encontro fortalece os grupos de cada paróquia e, ao mesmo tempo, cria uma unidade arquidiocesana. “ É um momento de troca de experiências e comunhão, onde cada servidor percebe que, mesmo pertencendo à sua comunidade, todos fazem parte da mesma Igreja e da mesma missão de servir”, diz.

Quem concorda com essa afirmação, é Taciana Calina, coordenadora do grupo de acólitos Parvuli Servi, da Paróquia São Paulo Apóstolo, no Guará, ela diz que encontros como esse promovem uma interação tanto interna quanto de outras paróquias, que de outra forma, talvez nunca chegassem a se conhecer.

Ggrupo de acólitos Parvuli Servi, da Paróquia São Paulo Apóstolo, no Guará (foto: Acervo pessoal)

“Muitas vezes temos pouca interação com nosso próprio grupo e esses momentos de sair da paróquia, sair da rotina, ir pra um encontro com outros servidores, fortalece nossos laços também”, conta.

O Parvuli Servi, assim como muitos outros, é composto por jovens de diferentes idades, em sua maioria, começaram a caminhada na igreja ainda quando crianças, assim como Julliet, e hoje continuam envolvidos com a vida e fé catolicas.

Outro momento de destaque foi a presença de Dom Paulo Cezar Costa, arcebispo de Brasília, que falou diretamente aos jovens durante o encontro e reconheceu o esforço e a dedicação dos servidores. Segundo Julliet, o arcebispo é também um dos apoiadores do movimento na Arquidiocese.

Embora façam parte do mesmo serviço litúrgico, coroinhas, acólitos e cerimoniários possuem funções diferentes durante as celebrações, de acordo com sua formação e responsabilidade. Enquanto os coroinhas auxiliam em tarefas básicas do altar, os acólitos têm atribuições litúrgicas específicas e os cerimoniários ajudam na organização e condução das celebrações.