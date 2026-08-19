Bia Kicis defende união da direita e anistia durante evento do PL

Em evento do PL, Bia Kicis comemora dobradinha e aliança política ao lado de Michelle Bolsonaro e do candidato a deputado federal Izalci Lucas - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

A deputada federal Bia Kicis, presidente do PL-DF, marcou presença, nesta quarta-feira (19/8), no evento de lançamento de Izalci Lucas (PL). Durante o ato, a parlamentar reforçou sua candidatura ao Senado Federal, apresentando suas bandeiras para o eleitorado do Distrito Federal. O evento contou ainda com a presença do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, de Alfredo Gaspar, candidato a vice-presidente da República na chapa de Flávio Bolsonaro (PL), e do ex-governador e postulante ao Palácio do Buriti, José Roberto Arruda (PSD).

Bia Kicis aproveitou a oportunidade para defender a união do grupo político e reforçar pautas conservadoras e de fiscalização no Poder Legislativo, ressaltando o compromisso de atuar de forma conjunta com seus aliados. A parlamentar ressaltou a relevância de fortalecer a bancada do partido na Câmara e no Senado para os próximos anos.

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"Nós precisamos de maioria na Câmara, maioria de direita, e precisamos de maioria no Senado. Nós não iremos parar enquanto os presos políticos não alcançarem a sua liberdade, e é por isso que nós iremos juntar pela anistia ampla, geral e irrestrita”, afirmou.

A parlamentar também reforçou o espírito de coesão do grupo político durante a campanha: "Essa caminhada agora é uma caminhada de união, é uma caminhada em família. Nós não fazemos nada sozinhos e Deus tem colocado anjos na nossa vida que nos ajudam na nossa caminhada”.