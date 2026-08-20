Homem é preso por tráfico de drogas em apartamento de Santa Maria

Os militares acessaram o imóvel e localizaram uma bolsa com diversas porções de cocaína - (crédito: Divulgação/PMDF)

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas, em Santa Maria, após uma operação da Polícia Militar (PMDF). A ação foi conduzida por equipes do BPChoque/Patamo na QR 418, em um imóvel que vinha sendo apontado por vizinhos como ponto de armazenamento e distribuição de entorpecentes.

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A abordagem ocorreu por volta das 9h de quarta-feira (19/8), no momento em que o suspeito estava em um carro acompanhado da esposa. Ao ser questionado sobre as denúncias de ilegalidades no apartamento, ele negou qualquer envolvimento. Contudo, a atitude do motorista chamou a atenção dos policiais quando ele afirmou desconhecer a finalidade de uma chave encontrada em seu próprio bolso.

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Com o auxílio do relato de testemunhas sobre o fluxo atípico de pessoas no local, os militares acessaram o imóvel e localizaram uma bolsa com diversas porções de cocaína. Durante a vistoria, o pai do abordado esteve presente e declarou que o apartamento pertencia à família, mas deveria estar fechado, alegando surpresa ao saber que o filho tinha acesso ao local e o utilizava sem autorização.

Diante das provas coletadas e da apreensão das substâncias, o acusado e o material recolhido foram encaminhados à 20ª Delegacia de Polícia (Gama) para a formalização da prisão em flagrante.