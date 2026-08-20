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Tráfico

Homem é preso por tráfico de drogas em apartamento de Santa Maria

Ação da PMDF apreendeu porções de cocaína em imóvel mantido pela família do suspeito como depósito de drogas

Os militares acessaram o imóvel e localizaram uma bolsa com diversas porções de cocaína - (crédito: Divulgação/PMDF)
Os militares acessaram o imóvel e localizaram uma bolsa com diversas porções de cocaína - (crédito: Divulgação/PMDF)

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas, em Santa Maria, após uma operação da Polícia Militar (PMDF). A ação foi conduzida por equipes do BPChoque/Patamo na QR 418, em um imóvel que vinha sendo apontado por vizinhos como ponto de armazenamento e distribuição de entorpecentes.

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A abordagem ocorreu por volta das 9h de quarta-feira (19/8), no momento em que o suspeito estava em um carro acompanhado da esposa. Ao ser questionado sobre as denúncias de ilegalidades no apartamento, ele negou qualquer envolvimento. Contudo, a atitude do motorista chamou a atenção dos policiais quando ele afirmou desconhecer a finalidade de uma chave encontrada em seu próprio bolso.

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Com o auxílio do relato de testemunhas sobre o fluxo atípico de pessoas no local, os militares acessaram o imóvel e localizaram uma bolsa com diversas porções de cocaína. Durante a vistoria, o pai do abordado esteve presente e declarou que o apartamento pertencia à família, mas deveria estar fechado, alegando surpresa ao saber que o filho tinha acesso ao local e o utilizava sem autorização.

Diante das provas coletadas e da apreensão das substâncias, o acusado e o material recolhido foram encaminhados à 20ª Delegacia de Polícia (Gama) para a formalização da prisão em flagrante.

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Carlos Silva

Repórter

Formado em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). É repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense. Tem interesse em jornalismo de dados e temas ligados à segurança pública.

Por Carlos Silva
postado em 20/08/2026 23:51
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