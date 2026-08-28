Colisão entre carro e moto deixa um ferido em estado grave em Brazlândia

Por Luiz Francisco*
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Uma colisão envolvendo um carro e uma moto deixou um motociclista em estado grave em Brazlândia. O sinistro de trânsito, que ocorreu na tarde desta sexta-feira (28), precisou da utilização da aeronave do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).
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No local, os socorristas encontraram a colisão dos veículos entre um carro Fiat Tipo 1.6, de cor verde, e uma motocicleta Honda CG Fan vermelha. Após a avaliação das equipes de socorro, o motociclista foi atendido e apresentava trauma cranioencefálico grave.
A vítima do sinistro precisou ser imobilizado e transportado com prioridade para uma unidade hospitalar pela aeronave da CBMDF. Sobre o motorista de carro, o Correio não teve a informação sobre o estado de saúde.
A Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) foi acionada para a preservação da cena e o controle do trânsito. As causas do acidente ainda são desconhecidas.
*Estagiário sob a supervisão de Patrick Selvatti
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