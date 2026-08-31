Grass critica gestão do Metrô-DF e defende greve de metroviários

Candidato ao GDF pelo PT afirmou que as paralisações são uma reação à precarização do sistema - (crédito: Ana Carolina Alves)

Leandro Grass (PT), candidato ao governo do Distrito Federal, criticou, nesta segunda-feira (31/8), a gestão do Metrô-DF e saiu em defesa da greve dos metroviários, prevista para começar nesta terça-feira (1º/9). Durante agenda de campanha no Núcleo Bandeirante, Grass afirmou que as paralisações dos trabalhadores são uma reação à precarização do sistema e cobrou do governo um plano de recuperação para evitar o agravamento dos problemas enfrentados pelos passageiros. “Os metroviários estão em greve porque o metrô está sendo destruído”, afirmou.



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Grass criticou declarações da governadora Celina Leão (PP) sobre a greve. “A governadora acusou o sindicato, acusou os trabalhadores de fazer uma greve política, mas ela não falou da política de destruição que ela e Ibaneis implementaram contra o metrô”, disse. Para o candidato, os problemas do sistema afetam diretamente a rotina dos usuários. “Nesses últimos dois meses, ele parou várias vezes, o trem descarrilhou, ele está andando devagar”, afirmou.

Grass disse que o movimento busca chamar a atenção do governo e da sociedade para a situação do sistema. “É um direito. Os trabalhadores estão parando para chamar a atenção não só do governo, mas chamar a atenção da sociedade de que, se não houver uma medida, se não houver uma providência por parte do GDF, o metrô vai colapsar”, declarou.

Na avaliação do candidato, o sistema enfrenta uma situação de colapso. “A governadora, ao invés de apresentar um plano de recuperação do metrô, ela ataca o trabalhador e, por consequência, ela ataca a população”, disse.

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Para Grass, trabalhadores e passageiros são afetados pela precarização do serviço. “Infelizmente, são vítimas também, como a população é vítima todo dia, dessa precarização e desse sucateamento”, afirmou.