"Bobo da corte é a população que anda de ônibus", rebate Cappelli

"O debate estava até agora de alto nível, mas eu fui chamado de bobo da corte. Não vou responder a isso com agressão", pontuou o socialista - (crédito: Marcelo Ferreira CB/DA Press )

Após ter sido classificado como "bobo da corte" pela governadora e candidata Celina Leão (PP) durante o bloco de embates, o candidato Ricardo Cappelli (PSB) obteve direito de resposta concedido pela comissão organizadora do debate. Ao utilizar a palavra, o ex-interventor federal buscou canalizar o ataque para a pauta da mobilidade urbana.



Iniciando sua fala com um tom de lamentação sobre a mudança na dinâmica do confronto entre os postulantes ao Governo do Distrito Federal, Cappelli criticou a postura da concorrente. "O debate estava até agora de alto nível, mas eu fui chamado de bobo da corte. Não vou responder a isso com agressão", pontuou o socialista.

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Em seguida, ele ressignificou o insulto para reapresentar sua crítica central às deficiências do transporte público nas regiões administrativas mais afastadas do Plano Piloto. "Bobo da corte, candidata, é a população do Distrito Federal que pega o ônibus lá em Brazlândia e leva duas horas, duas horas e meia para chegar ao trabalho. Por isso, eu refaço o desafio: vamos andar de ônibus amanhã de manhã, 5 horas da manhã, pode escolher o terminal."



