"Não tem caça à leoa, tem caça à verdade": Paula Belmonte rebate Celina

Candidata ironizou o nome da governadora, que enfatiza na campanha ser "leoa'' - (crédito: Marcelo Ferreira CB/DA Press )

Nas considerações finais do debate entre candidatos ao governo do Distrito Federal, Paula Belmonte (PSDB) criticou a postura da atual governadora, Celina Leão (PP), durante o encontro e fez uma crítica em tom irônico ao nome da governadora. “O Brasil não tem leão. O leão fica na jaula dentro do zoológico. Então, aqui não tem caça à leoa, tem a caça à verdade”, declarou.

A candidata aproveitou as considerações finais para prometer, caso seja eleita, a criação de um gabinete de combate à corrupção. “Eu, como governadora do Distrito Federal, vou estar trazendo um gabinete de combate à corrupção. Nós estamos com um time do bem”, afirmou.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

“Precisamos mudar, e a mudança começa com o número 45. A mudança começa em um momento de atitude, de falar que nós queremos as escolas, queremos um hospital de qualidade, queremos as pessoas com dignidade”, completou.