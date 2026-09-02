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ELEIÇÕES 2026

"Não tem caça à leoa, tem caça à verdade": Paula Belmonte rebate Celina

A candidata Paula Belmonte aproveitou as considerações finais para prometer, caso seja eleita, a criação de um gabinete de combate à corrupção

Candidata ironizou o nome da governadora, que enfatiza na campanha ser
Candidata ironizou o nome da governadora, que enfatiza na campanha ser "leoa'' - (crédito: Marcelo Ferreira CB/DA Press )

Nas considerações finais do debate entre candidatos ao governo do Distrito Federal, Paula Belmonte (PSDB) criticou a postura da atual governadora, Celina Leão (PP), durante o encontro e fez uma crítica em tom irônico ao nome da governadora. “O Brasil não tem leão. O leão fica na jaula dentro do zoológico. Então, aqui não tem caça à leoa, tem a caça à verdade”, declarou.

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A candidata aproveitou as considerações finais para prometer, caso seja eleita, a criação de um gabinete de combate à corrupção. “Eu, como governadora do Distrito Federal, vou estar trazendo um gabinete de combate à corrupção. Nós estamos com um time do bem”, afirmou.

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“Precisamos mudar, e a mudança começa com o número 45. A mudança começa em um momento de atitude, de falar que nós queremos as escolas, queremos um hospital de qualidade, queremos as pessoas com dignidade”, completou.

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Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Por Vitória Torres
postado em 02/09/2026 00:18 / atualizado em 02/09/2026 00:18
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