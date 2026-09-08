Morre Carlos Eduardo Cameschi, professor de psicologia e membro da ADUnB

O ex-professor da Universidade de Brasília (UnB) e doutor em psicologia, Carlos Eduardo Cameschi, morto aos 73 anos - (crédito: Reprodução / 'X' / @carlinhoscameschi)

Morreu, na última terça-feira (1º/9), o ex-professor de psicologia Carlos Eduardo Cameschi, aos 73 anos de idade. A morte foi anunciada pela Associação dos Docentes da Universidade de Brasília (ADUnB), por meio das redes sociais. A causa não foi divulgada.

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O docente construiu trajetória acadêmica no Instituto de Psicologia da universidade. A admissão veio em 1989. O foco principal dos estudos era a área de Processos de Aprendizagem, Memória e Motivação. Tornou-se especialista em assuntos relacionados ao Behaviorismo Radical e à Análise do Comportamento.

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Em 1991, filou-se à ADUnB, "comprometido com a valorização da categoria docente". Na Universidade de Brasília também somou experiências como aluno. Graduou-se em 1977. O mestrado também foi concluído por lá, em 1982.

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Conseguiu o título de doutor em Psicologia Experimental pela Universidade de São Paulo (USP) em 1987. Em 2004, fez o estágio de pós-doutorado na Universidade Católica de Goiás (UCG). A aposentadoria veio em 2012. Antes de ir à UnB, esteve na Universidade Católica de Pelotas como professor assistente, entre 1980 e 1981, e na USP entre 1982 e 1987.

"A ADUnB presta condolências aos familiares, amigos, colegas e ex-alunos neste momento de despedida e luto", diz o comunicado. Informações sobre o velório não foram divulgadas.