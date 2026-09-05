Grass promete criar Parque da Serrinha e combater grilagem no DF

Leandro Grass (PT) enfatizou que a região do Boqueirão possui papel ecológico fundamental devido à proximidade com a Serrinha - (crédito: Vinicius Loures/Assessoria Leandro Grass)

Candidato ao Governo do Distrito Federal (GDF), Leandro Grass (PT) cumpriu agenda no Núcleo Rural do Boqueirão neste sábado (5/9), onde apresentou propostas focadas na preservação ambiental, no fortalecimento da agricultura familiar e no combate à grilagem de terras. Acompanhado de parlamentares de sua coalizão, Grass classificou a área como ambientalmente estratégica e criticou o atual modelo de gestão territorial adotado no DF.

O postulante enfatizou que a região do Boqueirão possui papel ecológico fundamental devido à proximidade com a Serrinha, ressaltando a urgência de assegurar a proteção de todo o perímetro ambiental.

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O principal compromisso assumido pelo candidato na agenda foi a efetiva implementação do Parque da Serrinha. Grass denunciou que, nos últimos meses, a região sofreu forte ameaça devido a uma proposta de venda do terreno, que serviria para compensar o rombo do Banco de Brasília (BRB), e criticou a atual gestão por não ter cumprido a promessa de entregar o parque à população.

"A Serrinha foi muito atacada nos últimos meses com uma proposta de venda de todo o terreno para tentar compensar o rombo do BRB, e a Celina prometeu o parque e ainda não cumpriu", afirmou o petista.

Para conter o avanço do parcelamento irregular e a pressão do crescimento urbano, Grass garantiu que a implementação do parque caminhará junta com ações diretas de fomento econômico ao produtor local.

"Nós vamos implementar o Parque da Serrinha e vamos fazer um grande programa de apoio à agricultura familiar, para que esses produtores agroecológicos e sustentáveis possam ter força para não saírem da terra, para não serem expulsos ou afetados pela grilagem que infelizmente tá crescendo", prometeu o postulante.

No âmbito do desenvolvimento rural sustentável, o candidato explicou que a iniciativa visa dar suporte técnico e estrutural para que os produtores agroecológicos locais tenham sustentabilidade econômica, evitando que sejam prejudicados pela especulação imobiliária.

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Como complemento à proteção ambiental e à permanência do homem no campo, o candidato propôs um combate intenso e permanente contra a grilagem de terras no DF. Grass explicou que seu eventual governo irá monitorar as áreas verdes para conter invasões, combinando a fiscalização com políticas habitacionais.

"A gente vai fazer um combate intenso contra a grilagem, monitorando as áreas verdes e planejando também a cidade para ter habitação social, para ter moradia popular e as pessoas poderem ter um teto para morar", concluiu Grass.