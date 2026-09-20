Paixão por motos reúne gerações em festival na capital

O ronco dos motores, o som do rock e a presença de motociclistas de diferentes idades marcaram o segundo dia do Brasília Moto Festival (BMF), realizado no Eixo Cultural Ibero-Americano. O evento, que terminaeste domingo (20/9), reúne apaixonados por motos em uma programação com shows, feira de artesanato, praça de alimentação e apresentações do globo da morte.

Entre os visitantes, estava o gestor comercial Youssef Jomaa, 36 anos, que participava do festival pela primeira vez. Para ele, mais do que uma programação específica, o encontro é uma oportunidade de estar em um ambiente compartilhado por quem tem a mesma paixão. "Para quem ama motos, é o ambiente. Aqui em Brasília, a gente tem muitas opções para quem é desse segmento de motociclismo. Para quem gosta, não tem lugar melhor", afirmou.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A relação de Jomaa com as motocicletas começou ainda na infância e atravessa praticamente toda a vida. "Toda criança, quando escuta o barulho de uma moto esportiva passando, sempre sonha em ter. Assim, a vida toda, praticamente, eu já estou nesse ramo", contou.

A paixão também levou o casal Márcio Ney, 59, e Rosivani Martins de Melo, 62, a pegar a estrada de Unaí (MG) até Brasília. Os dois vieram de moto especialmente para participar do festival e estavam na segunda edição do evento. A primeira experiência foi suficiente para fazê-los retornar. Na estreia, os shows foram o que mais agradou ao casal. Ontem, eles chegaram cedo e ainda não tinham escolhido uma atração específica para acompanhar, mas pretendiam permanecer no evento durante a programação da noite.

Gosto hereditário

A experiência com o motociclismo também é compartilhada entre gerações. O professor Ronair Menezes, 36, levou a filha Elizabeth, de 10, para conhecer o festival. Era a primeira vez dos dois no BMF. "Eu sempre gostei, sempre fui apaixonado por motociclismo. Sempre andei de moto a minha vida todinha", disse.

Elizabeth também demonstra interesse pelo universo das duas rodas. Ao ser perguntada se gosta de acompanhar o pai nesses eventos, respondeu que sim. Para Ronair, a presença da filha é também uma forma de dividir uma paixão que faz parte da sua história.

O aposentado Fernando Pitel, 72, também aproveitou o sábado para circular pelo festival. Motociclista desde 2000, ele foi ao evento acompanhado de Jovania Felipe, 50, e pretendia retornar no fim da tarde para assistir à apresentação de uma banda de amigos, a Black Machine.

Pitel conta que já está acostumado a participar de encontros de motociclistas em Brasília. Entre os eventos que costuma frequentar está o Moto Capital, onde já chegou a passar 10 dias acampado. "Aqui em Brasília é um lugar que tem muita moto", afirmou. Sobre o BMF, a expectativa era aproveitar, principalmente, a programação musical. "Eu gosto muito de rock. Então, estou no lugar certo", disse.

Hoje, o festival começa ao meio-dia, com pocket show de Gleisson Chaves. Na sequência, sobem ao palco Old Is Cool, às 13h30; Quinta Essência, às 15h; e Queen os Magic, às 16h45. Além das apresentações musicais, o público pode conferir a feira de artesanato, a praça de alimentação e o globo da morte. O evento tem entrada gratuita, com doação espontânea de 1kg de alimento não perecível, e classificação livre.

Confira

Brasília Moto Festival

Este domingo (20/9), a partir das 12h, no Eixo Cultural Ibero-Americano, Eixo Monumental. Entrada gratuita, com doação espontânea de 1 kg de alimento não perecível



