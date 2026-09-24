Celina Leão defende criação de agência de desenvolvimento

Em sabatina promovida pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico do Distrito Federal (Codese-DF), a governadora e candidata à reeleição Celina Leão (PP) apresentou um conjunto de propostas voltadas ao planejamento do DF para os próximos 20 a 50 anos. Diante de lideranças empresariais, ela destacou medidas estruturantes para impulsionar a economia local.

O principal anúncio foi o investimento no Tech Hub, empreendimento voltado ao setor tecnológico que prevê aportes privados superiores a R$ 1 bilhão e a geração de 10.000 empregos diretos na capital. "Eu vou tirar o atraso tecnológico e colocar o Distrito Federal como o estado mais tecnológico do país, corrigindo problemas históricos como na saúde, onde tínhamos 22 softwares diferentes na secretaria que não funcionavam nem se comunicavam entre si."

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Celina enfatizou que a gestão pública precisa atuar em sintonia com o setor privado. Para dar suporte a essas mudanças, confirmou a intenção de enviar à Câmara Legislativa (CLDF), logo após as eleições, projetos para a criação de uma Agência de Desenvolvimento Econômico e de uma empresa pública de tecnologia.

No eixo de desenvolvimento econômico, o plano abrange a consolidação de quatro novos polos de negócios: logística, um novo Ceasa, a "Cidade da Beleza" para indústrias limpas e um polo de tecnologia. O modelo prevê a utilização dos R$ 160 milhões anuais da Fundação de Apoio à Pesquisa (FAPDF) e a atuação da Secretaria de Governança Digital. A meta é gerar royalties com a venda de soluções tecnológicas criadas no DF para outros estados, reduzindo a dependência do Fundo Constitucional.

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Em relação ao ordenamento territorial, Celina Leão ressaltou a doação de lotes unifamiliares para 10 mil inscritos na Codhab e o projeto habitacional do Jóquei, financiado pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF), que será entregue com toda a infraestrutura concluída. No combate à grilagem, defendeu a fiscalização, em tempo real, pelo Monitora DF. Na pauta social, destacou a criação de sete parques ecológicos e a inauguração da Casa da Mãe Atípica no Parque da Cidade.

Na área da saúde, a candidata apresentou dados sobre o impacto dos transtornos psicológicos e detalhou ações como a criação da Subsecretaria de Saúde Mental, a contratação de 70 psiquiatras, a entrega de quatro novos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e o fortalecimento do Hospital São Vicente de Paulo.

"Nós tivemos 30% dos atendimentos das nossas UPAs no ano passado voltados para a busca por saúde mental, o que mostra uma verdadeira epidemia que precisa ser tratada de frente, inclusive com a entrega de um CAPS específico dentro da Polícia Militar para cuidar de quem cuida da população", destacou a governadora.

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Em relação à produtividade assistencial, apontou a marca de 20.000 cirurgias realizadas em quatro meses e o credenciamento de 200 mil consultas na rede privada para reduzir as filas de espera. Encerrando as propostas de infraestrutura e integração regional, Celina Leão garantiu a expansão do metrô da W3 Norte à W3 Sul, a revitalização do Setor Comercial Sul (SCS) em parceria com a Fecomércio — prevendo funcionamento 24 horas, flexibilização de CNAEs e uso residencial após análise do Conplan — e a tramitação do Fundo do Entorno na CLDF.

"Se não for feito o contrato tripartite com a União e Goiás, eu estou pronta para arcar com metade desse custo para a gente garantir um transporte público decente para todas essas pessoas que vêm do Entorno trabalhar no DF todos os dias", disse a candidata ao concluir a apresentação.