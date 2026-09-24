Alunos da Apae-DF se encantam durante visita ao CCBB

Alunos da Apae festejam a ida ao CCBB, dentro da programação da 20ª Primavera dos Museus - (crédito: Carlos Vieira CB/DA Press)

Entre personagens fantásticos, desenhos nas paredes e iluminação especial, a visita ao Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) ganhou um significado especial para um grupo de alunos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do Distrito Federal (Apae-DF). Os estudantes conheceram, na última terça-feira, a exposição Yoshitaka Amano - Além da Fantasia e mergulharam no universo do artista japonês durante uma atividade do Rolê Cultural, programa educativo do CCBB.

A atividade abriu a semana da 20ª Primavera dos Museus, que ocorre entre 21 e 27 deste mês. Para Julia Santos Pedrosa, 19 anos, que tem síndrome de Down, a experiência foi uma daquelas que merecem ser repetidas. "Foi maravilhoso. Gostei de tudo que vi nesse prédio lindo", resumiu a estudante após o passeio. Entre os planos para uma próxima visita, estão levar os pais e continuar descobrindo novos espaços culturais.

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O colega João Carlos Matos também saiu do passeio com vontade de voltar. Fã de desenhos e animes, ele se interessou pelas obras e lembrou de personagens de produções como Naruto e Pokémon. "Gostei muito dos desenhos porque gosto de desenhar também. Foi bem legal", contou. Para ele, a primeira passagem pelo CCBB deixou a expectativa de uma próxima visita com a família e os amigos.

O jovem João Carlos Matos posa com um dos trabalhos do japonês Yoshitaka Amano (foto: Fotos: Carlos Vieira/CB/D.A Press)

A professora de artes da Apae-DF, Nilza Silva Gomes, acompanhou o grupo e destacou a importância de proporcionar aos alunos experiências fora do ambiente escolar. Segundo ela, muitos já têm contato frequente com atividades artísticas e visitas a exposições, o que torna a experiência ainda mais significativa. "Eles ficaram felizes e, cada vez que vamos a um ambiente desse, em que eles estão incluídos, ficam todos felizes", afirmou. Para a professora, ampliar o acesso a atividades culturais gratuitas também permite que outros alunos tenham a mesma oportunidade.

Campanha

A visita da Apae ocorreu durante a 20ª Primavera dos Museus, campanha promovida pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) entre 21 e 27 de setembro. Com o tema "Museus para Todas as Pessoas", a edição deste ano busca ampliar a participação e o acesso aos espaços culturais.

No CCBB Brasília, a programação se concentra até 27 de setembro e inclui atividades do Rolê Cultural, com visitas mediadas, ações de acessibilidade e experiências voltadas a diferentes públicos.

Uma das portas de entrada para a Primavera dos Museus é o Rolê Espontâneo, visita mediada que não precisa de agendamento prévio e ocorre de hora em hora, das 10h às 19h. Os visitantes podem se juntar em grupos e percorrer as exposições em cartaz com um educador, em mediações que se adaptam às idades e aos interesses dos curiosos. Cada visita dura uma hora e recebe até 30 pessoas.

Um dos pontos fortes é a acessibilidade, presente no Rolê com Libras, que acontece toda sexta-feira e reúne pessoas surdas e ouvintes em encontros conduzidos por educadores e intérpretes. Amanhã (25), às 16h, a atividade propõe uma vivência em Libras na exposição de Yoshitaka, com 25 vagas para os espectadores.

Acervo

O acervo e o próprio edifício também fazem parte da programação. Nos dias 25 e 26/9, às 18h, o Rolê no Jogo Coleção de Arte BB convida o público a montar a própria coleção a partir de obras de artistas, como Oscar Niemeyer, Athos Bulcão e Roberto Burle Marx. Já a Visita-Espetáculo, nos dias 26 e 27, às 16h, conduz os participantes por uma caça às cartas deixadas por Niemeyer, com músicas, cantigas e brincadeiras que revelam obras de arte e detalhes da arquitetura do Edifício Tancredo Neves.













Para Stefane Rissoli, coordenadora pedagógica do CCBB Brasília, receber grupos como o da Apae faz parte da proposta de formação de público desenvolvida pelo programa educativo. "A intenção é justamente esta: que mais pessoas venham conhecer o museu e, principalmente, as práticas educativas que fazemos aqui", explicou.

Na exposição de Yoshitaka Amano, o desenho funciona como uma porta de entrada para diferentes públicos. As mediações são pensadas de forma dinâmica, com jogos e atividades que estimulam a interação entre os visitantes e as obras. "É uma imersão artística e pedagógica", resumiu Stefane.

A exposição Yoshitaka Amano - Além da Fantasia reúne 218 obras originais e apresenta mais de cinco décadas da trajetória do artista japonês, conhecido por trabalhos ligados a Final Fantasy, Vampire Hunter D e Angel's Egg. No Pavilhão de Vidro, uma sala imersiva utiliza nove projetores a laser sincronizados para transportar o público para o universo de Deva Loka. A experiência audiovisual dura 11 minutos e 40 segundos e combina projeção, luz, som e automação. A exposição permanece em cartaz até 1º de novembro.

Confira a programação no CCBB:

20ª Primavera dos Museus no CCBB Brasília

Rolê Espontâneo: de terça a domingo, das 10h às 19h, com visitas de hora em hora. Não é necessário agendamento. Cada visita dura uma hora e comporta até 30 pessoas.

Rolê com LIBRAS: toda sexta-feira e reúne pessoas surdas e ouvintes em encontros conduzidos por educadores e intérpretes, com 25 vagas.

Rolê no Jogo Coleção de Arte BB: nos dias 25 e 26, às 18h, o público vai montar a própria coleção a partir de obras de artistas como Oscar Niemeyer, Athos Bulcão e Roberto Burle Marx.

Visita-Espetáculo: nos dias 26 e 27, às 16h, conduz os participantes por uma caça às cartas deixadas por Niemeyer, com músicas, cantigas e brincadeiras que revelam obras de arte.

A exposição Yoshitaka Amano – Além da Fantasia permanece em cartaz até 1º de novembro.

Confira a programação em outros museus:

Museu da Educação

Visita mediada à exposição de longa duração Memória da Educação do Distrito Federal e aos demais espaços do museu, com ação educativa, em 25/9, das 8h às 12h.

Museu da Imprensa

Até 27/9, das 9h às 17h, exposição sobre a trajetória da Imprensa Nacional no Brasil desde a sua criação até os dias atuais.

Museu Correios

Exposição Contempla Poetas – Zagut traz artes visuais com obras inspiradas no tema da poesia, a partir de trabalhos de um.

Veja outras atividades aqui.