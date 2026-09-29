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Homem é preso com dois quilos de skank no Riacho Fundo I

A polícia conduziu o suspeito à 27ª Delegacia de Polícia, onde foi registrado o flagrante de tráfico de drogas

Além das drogas, o suspeito também portava um simulacro de arma de fogo - (crédito: Divulgação/PMDF)
Além das drogas, o suspeito também portava um simulacro de arma de fogo - (crédito: Divulgação/PMDF)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu, na noite dessa segunda-feira (28), um homem que carregava dois quilos de skank dentro do carro no Riacho Fundo I. Além das drogas, o indivíduo também portava um simulacro de arma de fogo.

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A ocorrência teve início após os militares receberem informações sobre um veículo que teria sido utilizado em uma ameaça com uso de arma na BR-070. Com auxílio do sistema DF-360, o monitoramento do carro foi acompanhado até a região do Riacho Fundo I, pela Estrada Parque Contorno (EPCT), onde as equipes localizaram o suspeito.

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Além de dois quilos de skank e o simulacro de arma, o suspeito tinha 35 gramas de cocaína, três balanças de precisão, diversas embalagens destinadas ao acondicionamento das drogas e dois aparelhos celulares. 

As equipes conduziram o suspeito à 27ª Delegacia de Polícia, onde foi registrado o flagrante de tráfico de drogas. Os entorpecentes e materiais para o crime também foram apreendidos e levados para as providências cabíveis.

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Luiz Francisco

Estudante de jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB). Estagiário de Cidades desde dezembro de 2025, com interesse em pautas de educação, agricultura e direito do consumidor

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Por Luiz Francisco
postado em 29/09/2026 16:20
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