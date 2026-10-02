No Itapoã, Grass promete investimentos e fala da estratégia para virar votos

O candidato destacou planejamento para os dois últimos dias antes das eleições - (crédito: Luiz Fellipe Alves/CB/DA Press)

Em agenda no Itapoã, o candidato ao GDF Leandro Grass (PT) comentou sobre investimentos que irá fazer na região, caso seja eleito. Além disso, o petista detalhou sua estratégia para conseguir mais votos e disputar o segundo turno das eleições.

Sobre os investimentos na região, Grass destaca as áreas de saúde e de educação. "O Itapoã Parque nasceu e não foram entregues delegacia, escola e nem unidades de saúde", disse. O candidato prometeu entregar equipamentos públicos na região. "O meu governo vai regularizar o que precisa, vamos garantir dignidade para a população.

Outra proposta apresentada pelo candidato é focar nos pequenos empresários que, segundo Grass, representam grande parte do comércio da região. "Para o pequeno negócio, precisamos ter crédito barato, vou criar a agência de microcrédito, trazendo carteiras nacionais e internacionais para cá", pontuou. O candidato ainda ressaltou que sua ideia é permitir que a população do Itapoã consiga trabalhar na própria região, sem ter que se deslocar muito para outras cidades.

Sobre as últimas horas antes das eleições, Grass ressaltou que irá "ficar nas ruas até o último minuto". O candidato pontuou que irá focar em passar as informações para os eleitores que ainda não decidiram o voto. "Tem muitos eleitores que, em razão da correria da rotina, não acompanham as eleições. Elas precisam ter acesso à informação de quem destruiu a cidade nos últimos oito anos", disse.