Michelle Bolsonaro prega voto útil e fala em resgate do país em motociata no DF

Neste sábado (3/10), na véspera das eleições de 2026, durante a "Motociata da Liberdade" da governadora e candidata à reeleição Celina Leão (PP), a ex-primeira-dama e candidata ao Senado Federal Michelle Bolsonaro (PL) direcionou seu discurso ao engajamento da militância, com foco na busca por eleitores indecisos e na virada de voto na reta final da campanha.

Em cima do trio elétrico ao lado de aliados políticos, como a também candidata ao Senado, Bia Kicis (PL), candidata expressou gratidão pelo carinho e pelas homenagens prestadas pelos motociclistas ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

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A estratégia eleitoral de reta decisiva constituiu o eixo central do pronunciamento, focado no apelo direto para a conquista do voto útil. Michelle convocou os presentes a atuarem ativamente no dia do pleito para alcançar quem ainda não definiu sua escolha nas urnas.

"Hoje é o dia que a gente precisa virar e cada um de vocês aqui precisa ser multiplicador. A gente precisa resgatar o nosso Brasil e a gente vai vencer porque a base de Deus é justiça e juízo, e o povo brasileiro ama a justiça, não é verdade?", disse a candidata ao público presente no ato.

A concorrente defendeu, ainda, o resgate do país e pautou a necessidade de restabelecer a segurança jurídica e a prosperidade econômica no Brasil, associando o resultado das urnas à fé na justiça divina.

"A gente precisa resgatar a nossa nação para que o nosso ‘galego’ seja liberto, para que os injustiçados estejam livres, para que a prosperidade retorne, para que a gente possa novamente sentir a segurança jurídica na nossa nação", destacou a ex-primeira-dama.

A fala de Michelle se encerrou com o envio de saudações de Bolsonaro à militância e o reforço dos agradecimentos pelo apoio demonstrado durante o trajeto da mobilização.