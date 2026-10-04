Eleitores no Paranoá comentam importância do exercício do voto

A servidora pública Julia Calixto (de branco), 49 anos, e a mãe, Ilzemar Calixto, 70 - (crédito: Elias Frazão/CB/D.A press)

No Centro de Ensino Fundamental 02 do Paranoá, as filas se alongaram logo nas primeiras horas deste domingo (4/10). O empresário José Mesquita, 51 anos, era um dos primeiros da fila e falou sobre a importância de exercer a cidadania. “Se meu candidato não vingar, tentamos nas próximas eleições, até uma hora dar certo”, afirmou.



Já a servidora pública Julia Calixto, 49, afirmou ser filha das políticas sociais e, portanto, considera o voto muito importante. “Sou progressista. Acredito que devemos apoiar tudo aquilo que está dentro das políticas sociais”, diz. Sua mãe Ilzemar Calixto, 70, disse estar honrada em contribuir com as eleições. “Cada voto conta. Não é mais por mim, é pela nova geração”, completou.

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Para o administrador de local de votação e servidor público do DF, Emanuel Barbosa, 54, o pleito está calmo este ano. “Esta é a 4ª eleição que trabalho, e a primeira vez como administrador. Os eleitores dessa vez estão mais tranquilos, cada um está respeitando o outro. Tudo transcorrendo da melhor forma possível.”

As urnas estarão disponíveis para votação até as 17h deste domingo. Nas eleições de 2026, os eleitores votam para deputado federal, deputado estadual ou distrital, dois senadores, governador e presidente da República.

*Estagiário sob a supervisão de Tharsila Prates