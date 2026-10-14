Governadora anuncia novo Centro Pop e prevê UBS em antiga sede da Asa Sul

Em agenda pela manhã, a governadora Celina Leão (PP) anunciou, nesta quarta-feira (14/10), a transferência do Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua (Centro Pop) de Brasília para uma nova estrutura no Setor de Garagens Oficiais Norte (SGON). Segundo ela, a antiga sede, na 903 Sul, deverá abrigar uma Unidade Básica de Saúde (UBS), dependendo de avaliação técnica.

“Eu tenho certeza que vai ser o melhor Centro Pop do país. A gente está oferecendo cursos de qualificação, é um lugar adequado para receber e acolher essas pessoas”, afirmou Celina durante visita às novas instalações.

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O espaço conta com cabines individuais, banheiros adaptados, refeitório, guarda-volumes, lavanderia e áreas para atividades socioeducativas e qualificação profissional. “Não é só acolher, tem que acolher e cuidar dessas pessoas”, disse a governadora.

A mudança está prevista para quinta-feira (15/10), sem interrupção dos serviços. Nos dois primeiros dias de funcionamento, haverá transporte da antiga sede, na 903 Sul, até o novo endereço, para facilitar o deslocamento dos usuários.

UBS na Asa Sul

Sobre o prédio que abrigava o Centro Pop, Celina afirmou que a intenção é atender a uma demanda da comunidade da Asa Sul e instalar uma unidade básica de saúde no local. “Vai ser uma nova UBS. A gente vai ver se compensa reformar ou se compensa demolir e fazer uma nova”, afirmou.