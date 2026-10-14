Grass denuncia viés na Meta na campanha e defende educação de qualidade no DF

Petista afirmou que escolherá secretários após a eleição e cobrou confronto direto de propostas com a adversária - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

Durante a sabatina do Correio, nesta quarta-feira (14/10), o candidato ao GDF, Leandro Grass (PT), Durante a sabatina do Correio, nesta quarta-feira (14/10), o candidato ao GDF, Leandro Grass (PT), classificou a manifestação promovida por estudantes na Esplanada dos Ministérios, na terça-feira (13/10), como um ato "político e não partidário". De acordo com ele, a mobilização ocorreu de forma consciente devido a propostas de cortes nas universidades públicas e de redução de benefícios sociais, como o programa Pé de Meia

"Estive na Esplanada ontem (13/10), e vi muita gente apartidária, pessoas de direita e muito jovem com consciência do que está acontecendo em nível nacional. Eles estão preocupados", afirmou Grass, ressaltando o temor dos estudantes em relação ao cenário da educação. "O jovem entendeu esse risco. Eles querem continuar estudando, mas não em uma escola que é a pior do ranking nacional".

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O candidato do Partido dos Trabalhadores criticou o sistema de ensino do DF pela escassez de escolas integrais e de ensino profissionalizante, o que limita perspectivas de estágio e bolsas de estudo. "Os jovens pensam 'quando eu sair da escola, o que vai acontecer na minha vida?'. Não há oportunidades de bolsas, de estágios e essa é a realidade. Quando eles foram para as ruas ontem, eles foram lutar pelo futuro", frisou.

Interferência da Meta

Grass também classificou como "uma vergonha" a suposta interferência da empresa Meta em sua campanha e na do presidente Lula, denunciando uma discrepância no uso de inteligência artificial no WhatsApp. "Eu testei no WhatsApp para a inteligência artificial fazer uma imagem para a minha campanha e para a campanha da minha adversária. Ela (IA), explicou que não conseguia escrever Leandro 13 por razões técnicas, mas fez a da Celina", afirmou.

O segundo turno das Eleições 2026 acontece no dia 25 de outubro. O eleitor do Distrito Federal deve votar para governador e para presidente. Quem não votou no primeiro turno, pode votar no segundo, basta se apresentar em sua seção eleitoral entre 8h e 17h apresentando documento oficial com foto, que pode ser RG, passaporte, CNH ou aplicativo e-Título.