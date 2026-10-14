Grass propõe ampliar tarifa zero e investir em tratamento de resíduos

O candidato ao Governo do Distrito Federal Leandro Grass (PT) defendeu a ampliação gradual da tarifa zero no transporte público, com a inclusão de novas linhas ao longo de um eventual mandato de quatro anos. Durante sabatina promovida pelo Correio Braziliense em parceria com a TV Brasília, com o apoio da Federação das Indústrias do Distrito Federal (Fibra), o petista afirmou que a gratuidade seria implementada por etapas, começando por públicos específicos e linhas consideradas prioritárias.

Segundo Grass, a proposta prevê contemplar estudantes, pessoas de baixa renda e trajetos de alta demanda. O candidato também mencionou a necessidade de estabelecer um modelo de transporte que permita reduzir os custos e ampliar a quantidade de linhas beneficiadas.

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Na área ambiental e urbanística, Grass abordou problemas relacionados à drenagem, aos alagamentos e à ocupação de áreas vulneráveis. O candidato defendeu o reordenamento urbano e afirmou que famílias instaladas em locais degradados ou inadequados para moradia precisariam ser reassentadas. A proposta envolveria a oferta de habitações em outros locais e a recuperação das áreas afetadas.

O petista também defendeu mudanças na gestão dos resíduos sólidos e orgânicos do Distrito Federal. Ele afirmou que pretende ampliar o tratamento desses materiais e fortalecer as cooperativas que atuam no setor, com investimentos em estrutura e apoio para melhorar as condições de trabalho e geração de renda.

Segundo turno