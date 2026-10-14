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ELEIÇÕES 2026

"Não tenho medo do povo", afirma Grass após encontro com militantes de Celina

Petista falou do clima de respeito na Rodoviária do Plano Piloto. O episódio ocorreu durante uma atividade de panfletagem do candidato petista no centro da capital

A mobilização em prol da candidatura de Leandro Grass (PT) coincidiu com a presença de apoiadores de Celina Leão (PP) no mesmo espaço público - (crédito: Iago Mac Cord / CB /DA.Press)
A mobilização em prol da candidatura de Leandro Grass (PT) coincidiu com a presença de apoiadores de Celina Leão (PP) no mesmo espaço público - (crédito: Iago Mac Cord / CB /DA.Press)

Cabos eleitorais dos candidatos ao Governo do Distrito Federal (GDF), Leandro Grass (PT) e Celina Leão (PP), protagonizaram um encontro na plataforma superior da Rodoviária do Plano Piloto, na noite desta quarta-feira (14/10). O episódio ocorreu durante uma atividade de panfletagem do candidato petista no centro da capital.

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A mobilização em prol da candidatura de Grass coincidiu com a presença de apoiadores de Celina no mesmo espaço público. A proximidade entre os militantes gerou um ambiente de provocações diretas e trocas de acusações entre as campanhas adversárias.

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Apesar das provocações e do clima acirrado na rodoviária, o petista minimizou o atrito durante a abordagem de panfletagem e avaliou o evento sob a ótica do respeito e da normalidade democrática. Grass destacou que a democracia permite que cada um faça a sua campanha de maneira tranquila e em paz, enfatizando que o mais importante é manter o respeito no espaço público.

O candidato petista apontou que, embora existam divergências entre os grupos políticos na rua, os militantes não chegaram a se agredir ou se xingar, mantendo o ambiente sob controle. "Eu não tenho medo do povo, nem do pessoal que vota nela", disse.

O postulante ao Palácio do Buriti acrescentou que o convívio direto com eleitores de diferentes correntes políticas faz parte da rotina de quem decide colocar a candidatura nas ruas. "Mas é isso, faz parte da democracia, o jogo é esse. E agora a população tem a chance de escolher a melhor opção", afirmou Grass.

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Iago Mac Cord

Jornalista Política e Brasil

Formado pela Universidade Ceub, estagiou por um ano no Correio e agora é um dos responsáveis por acompanhar o Judiciário e a segurança pública nacional. Com interesse em Jornalismo Humanitário, tem a ambição de cobrir crises sociais e ambientais.

Por Iago Mac Cord
postado em 14/10/2026 20:58 / atualizado em 14/10/2026 20:59
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