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Vídeo: Funcionários de cemitério detêm suspeito por furtar lápides

O caso ocorreu na tarde dessa quinta-feira (15/10), no Campo da Boa Esperança. Homem é suspeito de pegar quatro placas dos túmulos

Homem é flagrado furtando placas de lápides em cemitério da Asa Sul - (crédito: Material cedido ao Correio)
Homem é flagrado furtando placas de lápides em cemitério da Asa Sul - (crédito: Material cedido ao Correio)

Funcionários do Campo da Boa Esperança, na 915 Sul, flagraram um homem de 61 anos furtando lápides do cemitério. O caso ocorreu na tarde de quinta-feira (15/10), quando o suspeito teria pego quatro placas.

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No vídeo gravado pelos trabalhadores, o homem é visto com uma mochila com os materiais furtados. Ao perceber, o suspeito tentou fugir dos funcionários, mas um deles imobilizou o autor do furto, para que não tentasse a fuga.

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A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada. Além das placas, o homem portava uma chave de fenda que, segundo testemunhas, foi utilizada para ameaçar os funcionários. O suspeito foi levado à 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul), onde o caso será investigado.

Estagiário sob supervisão de Tharsila Prates

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Luiz Francisco

Estudante de jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB). Estagiário de Cidades desde dezembro de 2025, com interesse em pautas de educação, agricultura e direito do consumidor

Por Luiz Francisco
postado em 16/10/2026 18:20
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