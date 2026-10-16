Vídeo: Funcionários de cemitério detêm suspeito por furtar lápides

Funcionários do Campo da Boa Esperança, na 915 Sul, flagraram um homem de 61 anos furtando lápides do cemitério. O caso ocorreu na tarde de quinta-feira (15/10), quando o suspeito teria pego quatro placas.
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No vídeo gravado pelos trabalhadores, o homem é visto com uma mochila com os materiais furtados. Ao perceber, o suspeito tentou fugir dos funcionários, mas um deles imobilizou o autor do furto, para que não tentasse a fuga.
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A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada. Além das placas, o homem portava uma chave de fenda que, segundo testemunhas, foi utilizada para ameaçar os funcionários. O suspeito foi levado à 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul), onde o caso será investigado.
Estagiário sob supervisão de Tharsila Prates
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