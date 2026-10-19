Celina Leão apresenta metas para o DF e defende unificação do SUS por CPF

A governadora do Distrito Federal e candidata à reeleição, Celina Leão (PP), apresentou, nesta segunda-feira (19/10), em entrevista a uma emissora de rádio local, o balanço de suas ações e o plano de metas para um eventual segundo mandato à frente do Palácio do Buriti.

Entre os principais destaques expostos pela gestora estão o fortalecimento da segurança pública, projetos de mobilidade urbana e a atração de investimentos bilionários em inovação tecnológica para a capital federal.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia também: Celina Leão projeta nota A de crédito para o Distrito Federal em 2027

Na área de segurança pública, a governadora ressaltou a implementação do sistema DF 360, ferramenta de governança digital equipada com 16 mil câmeras de monitoramento, recursos de biometria, reconhecimento facial e leitor de placas para combater a criminalidade.

“Eu tenho prompts que eu pego criminosos no momento da execução, eu consigo cumprir mandado de prisão porque eu tenho biometria, então esse cara circula no metrô, no ônibus, nesses lugares onde nós temos câmeras e o reconhecimento é feito”, destacou.

Leia também: Professor denuncia supostas multas da PMDF a apoiadores de Lula na Asa Sul

Apesar de as forças policiais terem sofrido perdas por conta de aposentadorias na época da reforma da previdência, Celina salientou que a recomposição do efetivo tem sido tratada de forma contínua.

A gestora recordou que o governo já contratou quase 8 mil profissionais da segurança e encaminhou ofício ao Governo Federal solicitando autorização para contratar mais 1,2 mil policiais militares.

No âmbito do desenvolvimento econômico, a candidata ressaltou o destravamento do projeto do Tech Hub, que aguardava licenciamento ambiental e destinação de área há 25 anos. A iniciativa expandiu a previsão inicial de 60 para mais de 120 empresas participantes, com projeção de injetar R$ 1 bilhão em investimentos privados na economia local e gerar 10 mil novas vagas de emprego, com obras previstas para janeiro.

Para a saúde pública, Celina Leão enfatizou que o remanejamento administrativo no Instituto de Gestão Estratégica de Saúde (IgesDF) visa enxugar cargos comissionados desnecessários para direcionar profissionais para a atividade-fim. O diagnóstico atual pretende remanejar a estrutura em prol do aumento de médicos, enfermeiros e técnicos na ponta do atendimento.

A governadora observou que cerca de 40% dos atendimentos de saúde do DF — e aproximadamente metade dos partos realizados na rede — contemplam moradores do entorno goiano e mineiro. Celina apontou que a unificação do sistema pelo CPF permitiria uma distribuição mais justa dos repasses federais do SUS, garantindo verbas compatíveis com o volume real de pacientes acolhidos.

“Se ele unificar pelo número do CPF, está muito fácil fazer isso: tira esse número do cartão do SUS, faz pelo número do CPF, cada um tem o CPF, você vai ter esse atendimento centralizado e vai saber onde o cidadão está sendo atendido”, afirmou a governadora.

Leia também: Celina Leão ouve reivindicações de moradores rurais do Recanto das Emas

Em infraestrutura e mobilidade urbana, Celina Leão confirmou para dezembro o início da entrega das primeiras escrituras de regularização fundiária no Paranoá, além da licitação de duas pontes na região da barragem para aliviar o tráfego nos próximos quatro anos.

O planejamento viário também inclui a expansão do metrô em Samambaia e Ceilândia, além de estudos de viabilidade técnica para novos modais de transporte de massa no DF. A gestora pontuou que o projeto para conectar o Gama, Santa Maria, Riacho Fundo 2 e Candangolândia demanda planejamento financeiro de longo prazo.

Ao tratar das grandes obras de transporte, Celina reforçou a necessidade de responsabilidade orçamentária e planejamento contínuo para garantir a viabilidade das intervenções.

“Você busca um financiamento internacional, faz uma programação para isso, começa a pagar, custa 2,9 milhões por ano, você faz esse financiamento, paga em 10 anos os 29 milhões e você paga isso e depois durante 50 anos não vai pagar, porque o Estado consegue absorver isso”, disse a candidata.

Celina destacou a intenção de ampliar o passe livre ("Vai de Graça") de forma gradativa para inscritos no CadÚnico e defendeu que a educação em tempo integral e a valorização dos professores são pilares indispensáveis para a transformação social da capital.