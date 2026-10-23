Celina Leão destaca apoio a famílias atípicas em evento corporativo

Celina Leão (PP) ressaltou a proximidade com a rede pública e o suporte contínuo aos grupos que necessitam de maior amparo assistencial no DF - (crédito: Iago Mac Cord/CB/DA.Press)

Durante evento que reuniu trabalhadores e gestores para celebrar o aniversário de 40 anos da Brasília Segurança e os 57 anos da Artec Construtora nesta sexta-feira (23/10), Celina Leão (PP) destacou a relevância do trabalho coletivo e da preservação da saúde. A governadora do Distrito Federal e candidata à reeleição expressou profunda gratidão pela recepção e por ter alcançado o momento atual com saúde, apontando-a como o bem mais precioso.

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Ao detalhar as frentes de atuação do governo, Celina ressaltou a proximidade com a rede pública e o suporte contínuo aos grupos que necessitam de maior amparo assistencial no DF. "Desde o começo, a gente está trabalhando muito para melhorar a vida de quem mais precisa, cuidando das nossas mulheres, cuidando das mães autistas, cuidando das famílias atípicas, cuidando da saúde pública", afirmou ela.

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A governadora pontuou que o verdadeiro valor de uma organização empresarial reside em seus colaboradores, exaltando a dedicação diária de cada profissional envolvido na prestação de serviços.

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"Que Deus possa guardar essa empresa, mas guardar pessoalmente a alma dessa empresa, e são os trabalhadores que fazem dela uma das melhores prestadoras de serviço aqui do DF", destacou. A mensagem final reforçou a parceria duradoura entre a administração pública e o setor produtivo na busca constante por melhorias coletivas na capital federal.