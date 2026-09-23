Celina anuncia concurso para Educação com 10 mil vagas

A governadora do Distrito Federal e candidata à reeleição Celina Leão (PP) assinou, na tarde desta terça-feira (22/9), a contratação da banca que vai presidir um novo concurso para a Secretaria da Educação (SEEDF).
A expectativa é de 10.604 vagas para profissionais do magistério, além de profissionais de políticas públicas voltadas para a educação. Desse total, 2.650 vagas devem ser imediatas e outras 7.954 formarão o cadastro reserva. A seleção deverá contemplar professores da educação básica, orientadores educacionais e profissionais de gestão pública.
- Leia também: Celina Leão não comparece ao debate na Record
- Leia também: Celina Leão promete investir na saúde mental e no segmento religioso
A divulgação da banca avaliadora está prevista para está quarta-feira (23/9) e o edital deve ser publicado ainda este ano. A distribuição definitiva por especialidade, assim como requisitos, salários, etapas das provas e calendário, deverá constar no edital.
O anúncio do novo concurso ocorre em meio ao processo de recomposição do quadro efetivo da rede pública do Distrito Federal. Em julho, o GDF publicou a nomeação de mais de 700 professores da educação básica, distribuídos em 25 especialidades.
Saiba Mais
- Política Por que os candidatos a presidente querem construir mais data centers no Brasil
- Política Deepfakes viram principal ameaça digital às eleições, diz pesquisa
- Política Como votar no dia 4 de outubro: horários, documentos e zonas eleitorais
- Política Análise: recados recíprocos no encontro da ONU ampliam tensão entre Lula e Trump
- Política Marina Silva: Discurso que Lula fez na ONU requer coragem e valentia; Trump é autoritário
- Política Flávio Bolsonaro é muito novo para ter um currículo tão podre, diz Haddad
- Política Após ameaçar "acabar" com Vorcaro, irmã de Sicário recua e diz que negócios eram lícitos
- Política Cury diz que Lula "vai destruir" Flávio no 2º turno
- Política "Senado será o freio e contrapeso da República", afirma diretor do RenovaBR
- Política Outras primeiras-damas já foram defendidas pela AGU no Brasil
- Política Alexandre Garcia: O destino e a escolha
- Política Na ONU, Lula defende soberania e manda outros recados a Trump
- Política "Empate reflete peso histórico da direita", diz José Dirceu