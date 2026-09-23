Celina anuncia concurso para Educação com 10 mil vagas

Giovanna Rodrigues

A divulgação da banca avaliadora está prevista para está quarta-feira (23/9) e o edital deve ser publicado ainda este ano. - (crédito: Vinícius Saiki)

A governadora do Distrito Federal e candidata à reeleição Celina Leão (PP) assinou, na tarde desta terça-feira (22/9), a contratação da banca que vai presidir um novo concurso para a Secretaria da Educação (SEEDF).

A expectativa é de 10.604 vagas para profissionais do magistério, além de profissionais de políticas públicas voltadas para a educação. Desse total, 2.650 vagas devem ser imediatas e outras 7.954 formarão o cadastro reserva. A seleção deverá contemplar professores da educação básica, orientadores educacionais e profissionais de gestão pública.

A divulgação da banca avaliadora está prevista para está quarta-feira (23/9) e o edital deve ser publicado ainda este ano. A distribuição definitiva por especialidade, assim como requisitos, salários, etapas das provas e calendário, deverá constar no edital.

O anúncio do novo concurso ocorre em meio ao processo de recomposição do quadro efetivo da rede pública do Distrito Federal. Em julho, o GDF publicou a nomeação de mais de 700 professores da educação básica, distribuídos em 25 especialidades.



