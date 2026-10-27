Celina Leão diz que próximo passo é concluir transição na gestão do GDF

Celina promete mudanças na gestão do GDF em novo governo - (crédito: Fotos: Ed Alves/CB/D.A Press)

Celina Leão (PP), governadora reeleita do Distrito Federal, pretende promover mudanças na equipe e na estrutura do governo durante o novo mandato. A declaração foi dada durante o CB Poder — parceria da TV Brasília e Correio Braziliense, onde a chefe do Executivo afirmou que os seis meses em que esteve à frente do GDF local não foram suficientes para realizar uma transição completa após assumir o cargo. “Você não tem condição de fazer uma transição durante a campanha. Você faz algumas transições de cargos que você acha que são muito estratégicos”, declarou.

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Celina citou o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (Inas), responsável pelo plano de saúde dos servidores públicos, como exemplo de recuperação administrativa. “Nós pegamos com débito de R$ 280 milhões, hoje o Inas está no azul”, afirmou. Ela acrescentou que a recuperação do instituto foi resultado de uma gestão que considera eficiente e ressaltou a importância do plano para os funcionários públicos.

A governadora destacou que, embora ocupasse o cargo de vice-governadora antes de assumir o Executivo, pretende estabelecer uma nova etapa administrativa. “Ter uma transição de verdade, porque eu era vice, eu peguei uma coisa montada, mas a gente vai mudar, sim”, afirmou.