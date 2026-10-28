Defensoria lança concurso para Analista de Apoio à Assistência Judiciária

Inscrições começam em 3 de dezembro e seguem até o dia 7 de janeiro de 2027 - (crédito: Caio Gomez)

A Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) lançou, nesta segunda-feira (26/10), o edital do concurso para Analista de Apoio à Assistência Judiciária, com remuneração inicial superior a R$ 11,5 mil.

A seleção será dividida em três etapas, sendo a prova objetiva, a prova discursiva e a avaliação de títulos. As duas primeiras possuem caráter eliminatório e classificatório, já a última tem apenas caráter classificatório. Todas as etapas serão realizadas no Distrito Federal. O edital ainda estabelece cotas para os candidatos com deficiência, negros e de baixa renda, além de realizar procedimentos de avaliação biopsicossocial e heteroidentificação.

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Organizado pelo Instituto de Acesso à Educação, Capacitação Profissional e Desenvolvimento Humano (Instituto Access), o certame contemplará vagas nas áreas de Direito e Legislação, Contabilidade e Informática, com especialidades em Banco de Dados, Desenvolvimento de Sistemas e Redes. O salário inicial é de R$ 11.514,95, com vale-alimentação que pode chegar a R$ 1.701,41. A jornada de trabalho será de 35 horas semanais.

De acordo com o edital, as inscrições devem ser feitas somente via internet, a partir do dia 3 de dezembro, à 0h, até o dia 7 de janeiro de 2027, às 23h59. A taxa de inscrição é de R$ 110.

Estagiária sob supervisão de Tharsila Prates

