Presidente do TRE-DF diz que prorrogação do horário de votação teve efeito residual

A prorrogação do horário de votação até as 19h, autorizada por decisão judicial no segundo turno das Eleições Gerais de 2026, teve efeito residual no Distrito Federal, segundo o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do DF (TRE-DF), desembargador Angelo Passareli. A declaração foi feita durante a apresentação do balanço eleitoral nesta quinta-feira (29/10), em sessão da Corte.
De acordo com o levantamento do TRE-DF, 157 votos foram registrados após as 17h10 no Distrito Federal. Segundo o balanço apresentado, menos de 20 funcionaram até as 19h. “Mais de 95% das seções eleitorais encerraram os trabalhos até as 17h10. As demais concluíram, em sua maioria, o atendimento das filas formadas até as 17h, direito assegurado pela legislação eleitoral”, declarou Passareli.
A extensão do horário ocorreu em todo o território nacional por determinação judicial do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF). No país, foram computados 34.393 votos após as 17h10.
O segundo turno das eleições foi realizado em 25 de outubro. No DF, mais de 1,85 milhão de eleitores compareceram às urnas, o equivalente a aproximadamente 82,6% do eleitorado apto a votar.
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Por Davi Cruz*
postado em 29/10/2026 18:20