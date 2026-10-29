Presidente do TRE-DF diz que prorrogação do horário de votação teve efeito residual

Desembargador Angelo Passareli faz um pronunciamento sobre o encerramento das Eleições Gerais de 2026. - (crédito: Pedro Paulo Cardoso CB/DA Press)

A prorrogação do horário de votação até as 19h, autorizada por decisão judicial no segundo turno das Eleições Gerais de 2026, teve efeito residual no Distrito Federal, segundo o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do DF (TRE-DF), desembargador Angelo Passareli. A declaração foi feita durante a apresentação do balanço eleitoral nesta quinta-feira (29/10) , em sessão da Corte.

De acordo com o levantamento do TRE-DF, 157 votos foram registrados após as 17h10 no Distrito Federal. Segundo o balanço apresentado, menos de 20 funcionaram até as 19h. “Mais de 95% das seções eleitorais encerraram os trabalhos até as 17h10. As demais concluíram, em sua maioria, o atendimento das filas formadas até as 17h, direito assegurado pela legislação eleitoral”, declarou Passareli.

A extensão do horário ocorreu em todo o território nacional por determinação judicial do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF). No país, foram computados 34.393 votos após as 17h10.

O segundo turno das eleições foi realizado em 25 de outubro. No DF, mais de 1,85 milhão de eleitores compareceram às urnas, o equivalente a aproximadamente 82,6% do eleitorado apto a votar.