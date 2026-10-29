Campanha de devolução de livros da Biblioteca Nacional termina neste sábado (31/10)

Até o momento, 1.927 livros foram devolvidos à Biblioteca Nacional - (crédito: Pedro Paulo Cardoso CB/DA Prees)

A campanha de devolução de livros atrasados da Biblioteca Nacional de Brasília (BNB), criada para incentivar o retorno de exemplares que já estão há muito tempo com os leitores, termina neste sábado (31/10). A entrega pode ser feita diretamente no balcão de atendimento de 8h às 22h, em dias de semana, e 8h às 14h, no sábado.

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Os leitores que retornarem os livros durante o período da campanha não terão o cadastro bloqueado para novos empréstimos. Após o final da medida, no entanto, os leitores ficarão impedidos de fazer novos empréstimos pelo mesmo número de dias de atraso na devolução. Em nenhum caso o leitor precisa pagar multa financeira.

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Desde o início da campanha, em setembro, 1.927 livros já foram devolvidos. De acordo com levantamento da BNB, havia mais de 6.155 livros ausentes do acervo do local, que tem mais de 60 mil exemplares.