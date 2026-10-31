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Trânsito

Caminhão tomba em Ceilândia após colisão com carro

O motorista do caminhão foi o único envolvido que precisou de atendimento médico no local; A dinâmica exata será investigada

O motorista perdeu o controle do caminhão Hyundai branco, que tombou de lado - (crédito: Divulgação/CBMDF)
O motorista perdeu o controle do caminhão Hyundai branco, que tombou de lado - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um caminhão tombou no meio da pista após colidir com um carro de passeio neste sábado (31/10), na região da Guariroba, em Ceilândia. Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMDF), com o impacto da batida contra um Audi Q5 cinza, o motorista perdeu o controle do caminhão Hyundai branco, que tombou de lado, bloqueando o fluxo de veículos. 

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O motorista do caminhão foi o único envolvido que precisou de atendimento médico no local. Ele foi encontrado pelos bombeiros consciente e orientado, mas reclamando de dores intensas na coluna, sendo imediatamente transportado a uma unidade hospitalar da região.

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Para garantir a segurança durante o socorro à vítima e a remoção dos veículos envolvidos, a pista precisou ser totalmente interditada. A Polícia Militar (PMDF) foi acionada para isolar a área e assumir o controle do trânsito. As causas e a dinâmica exata que levaram ao tombamento do veículo de carga serão investigadas.

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Carlos Silva

Repórter

Formado em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). É repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense. Tem interesse em jornalismo de dados e temas ligados à segurança pública.

Por Carlos Silva
postado em 31/10/2026 18:09
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