Motociclista tenta se esconder em lava-jato após fuga da PM

O indivíduo foi detido por pilotar sem habilitação e por desobediência - (crédito: Divulgação/PMDF)

Um homem sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) foi detido e teve a motocicleta apreendida pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) na tarde deste sábado (31/10). A ação ocorreu na Quadra 203 do Recanto das Emas e foi realizada por equipes do 27º Batalhão.

Leia também: Motociclista é preso por participar de racha no Riacho Fundo I

A intervenção começou durante o patrulhamento da área, quando os policiais avistaram o veículo transitando com a placa de identificação levantada para dificultar a fiscalização. Ao receber a ordem de parada emitida pela equipe, o condutor desobedeceu e fugiu em alta velocidade.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Após buscas pela região, os militares localizaram o veículo escondido no interior de um lava-jato, onde o condutor também foi abordado. O indivíduo foi detido por pilotar sem habilitação e por desobediência, enquanto a motocicleta foi recolhida e encaminhada ao pátio de apreensões.