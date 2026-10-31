Foragido é capturado após tentar se esconder em casa no Coer Park

Um foragido da Justiça foi capturado no final da tarde deste sábado (31/10), no Coer Park, Conjunto 10. A prisão do procurado ocorreu durante uma operação integrada entre a inteligência e o patrulhamento ostensivo do 13º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) em conjunto com a Polícia Civil (PCDF).

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Ao perceber a chegada dos policiais ao endereço indicado pelas investigações, o alvo tentou evitar o cumprimento do mandado e correu para se abrigar dentro de uma residência da região. As forças de segurança reagiram prontamente e montaram um cerco ao redor do imóvel para impedir qualquer chance de fuga do procurado.

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Após entrarem na casa e realizarem buscas minuciosas pelos cômodos, as equipes conseguiram encontrar e render o homem em seu esconderijo. Durante as checagens complementares no local onde ele se abrigou, os policiais encontraram e apreenderam uma porção de substâncias entorpecentes.

Com a ordem judicial devidamente cumprida, o capturado foi retirado de circulação e encaminhado à 13ª Delegacia de Polícia (Sobradinho) com o material ilícito recolhido, ficando à disposição da autoridade policial para o prosseguimento dos trâmites legais.