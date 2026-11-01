Homem é preso após vandalizar parada de ônibus em Taguatinga Centro

Ao ser questionado sobre a motivação do vandalismo, o homem justificou a conduta alegando que estava "chateado com a vida" - (crédito: Divulgação/PMDF)

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), na madrugada deste domingo (1º/11), acusado de dano ao patrimônio público em Taguatinga Centro. A prisão foi realizada por uma equipe do 2º Batalhão da PMDF durante patrulhamento na região central da cidade.

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Os policiais militares patrulhavam a área quando flagraram o momento exato em que o suspeito arremessava objetos pesados contra a estrutura de um ponto de ônibus, destruindo os vidros do abrigo. A guarnição realizou a abordagem imediata e, ao ser questionado sobre a motivação do vandalismo, o homem justificou a conduta alegando que estava "chateado com a vida".

No local, um vigilante da Administração Regional de Taguatinga procurou a equipe policial e relatou que o mesmo indivíduo vinha promovendo atos de vandalismo desde o início do dia. De acordo com o depoimento da testemunha, o suspeito já havia tentado danificar lixeiras e bancos públicos, além de ter destruído outros dois abrigos de passageiros e painéis publicitários nas proximidades.

Diante do flagrante e dos danos causados ao patrimônio público local, o homem recebeu voz de prisão. Ele foi conduzido pelos militares à 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul), onde foi formalizado o Auto de Prisão em Flagrante e adotadas as demais medidas cabíveis pela autoridade policial.