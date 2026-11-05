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Maus tratos

Treze gatos em situação de maus-tratos são resgatados em Planaltina

Segundo protetora independente, o responsável pelos animais pedia filhotes para adoção em grupos e redes sociais havia anos, mas não oferecia os cuidados necessários

Durante a fiscalização, os animais foram encontrados magros, infestados de pulgas e sem alimento. No imóvel, também havia acúmulo de lixo e forte odor. - (crédito: Material cedido ao Correio)
Durante a fiscalização, os animais foram encontrados magros, infestados de pulgas e sem alimento. No imóvel, também havia acúmulo de lixo e forte odor. - (crédito: Material cedido ao Correio)

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) resgatou 13 gatos em situação de maus-tratos em Planaltina. Os animais pertenciam a um homem que, segundo protetoras independentes, costumava pedir filhotes em grupos de proteção animal e páginas de adoção nas redes sociais.

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De acordo com Maria Janete Souza, 36, uma das protetoras que participaram do resgate, a situação começou a chamar a atenção em 18 de outubro, quando o homem entrou em contato com ela interessado em adotar um gato que estava sob os cuidados de uma amiga. Nos dias seguintes, ele enviou diversas mensagens e chegou até a fazer ligações de madrugada às duas. O contato insistente continuou até 21 de outubro, quando foi informado de que o animal já havia sido adotado.

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Maria Janete conta que o homem demonstrou nervosismo além do cumum ao receber a notícia, o que despertou sua desconfiança. “Achei o comportamento muito estranho. Ele tinha me informado que já tinha 11 gatos, então não entendi por que aparentava um desespero tão grande para adotar mais. Comecei a perguntar sobre ele a outros protetores de animais e percebemos que pedia gatos em vários grupos e a pessoas que anunciavam animais para adoção”, relata.

Diante das suspeitas, Maria Janete e outras duas protetoras foram até a residência do homem. Na ocasião, ofereceram ajuda com ração, castração e medicamentos, além de uma caixa de transporte. Segundo a protetora, ele recusou a assistência e afirmou que os animais não chegavam à idade adulta. “Ele informou que só tinha filhotes e que não dava para castrar porque os gatos não chegavam à fase adulta, morriam antes”, conta.

Na ocasião, o homem disse às protetoras que tinha 17 gatos. Diante das suspeitas de maus-tratos, elas registraram uma ocorrência na 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina). Segundo Maria Janete, porém, a polícia não pôde ir até o imóvel naquele momento por falta de provas. “Então começamos a buscar ajuda e encontramos  uma advogada, que articulou a ida do Ibama à residência para verificar a situação”, diz. 

Durante a fiscalização, os animais foram encontrados magros, infestados de pulgas e sem alimento. No imóvel, também havia acúmulo de lixo e forte odor. O Ibama recolheu os 13 gatos encontrados no local e os entregou às protetoras, que os encaminharam para lares temporários e definitivos. Elas ficarão responsáveis pelos cuidados dos animais e pela organização das adoções.

Maria Janete, conta que a irmã do homem informou às protetoras que ele recolhia gatos havia aproximadamente cinco anos. Ela também relatou que ele não trabalhava, não tinha condições financeiras de sustentar a si próprio nem de manter os animais e que os vizinhos da residência costumavam envenenar animais na rua. 

Saiba Mais

  • Durante a fiscalização, os animais foram encontrados magros, infestados de pulgas e sem alimento. No imóvel, também havia acúmulo de lixo e forte odor.
    Durante a fiscalização, os animais foram encontrados magros, infestados de pulgas e sem alimento. No imóvel, também havia acúmulo de lixo e forte odor. Foto: Material cedido ao Correio
  • Durante a fiscalização, os animais foram encontrados magros, infestados de pulgas e sem alimento. No imóvel, também havia acúmulo de lixo e forte odor.
    Durante a fiscalização, os animais foram encontrados magros, infestados de pulgas e sem alimento. No imóvel, também havia acúmulo de lixo e forte odor. Foto: Material cedido ao Correio
  • Durante a fiscalização, os animais foram encontrados magros, infestados de pulgas e sem alimento. No imóvel, também havia acúmulo de lixo e forte odor.
    Durante a fiscalização, os animais foram encontrados magros, infestados de pulgas e sem alimento. No imóvel, também havia acúmulo de lixo e forte odor. Foto: Material cedido ao Correio
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Maria Eduarda Lavocat

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, estagiou em 2024 na editoria "Eu, Estudante" do Correio Braziliense e, desde setembro do mesmo ano, atua como repórter na editoria de Cidades e no caderno de Direito e Justiça.

Por Maria Eduarda Lavocat
postado em 05/11/2026 22:16
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