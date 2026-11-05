Treze gatos em situação de maus-tratos são resgatados em Planaltina

Durante a fiscalização, os animais foram encontrados magros, infestados de pulgas e sem alimento. No imóvel, também havia acúmulo de lixo e forte odor. - (crédito: Material cedido ao Correio)

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) resgatou 13 gatos em situação de maus-tratos em Planaltina. Os animais pertenciam a um homem que, segundo protetoras independentes, costumava pedir filhotes em grupos de proteção animal e páginas de adoção nas redes sociais.

De acordo com Maria Janete Souza, 36, uma das protetoras que participaram do resgate, a situação começou a chamar a atenção em 18 de outubro, quando o homem entrou em contato com ela interessado em adotar um gato que estava sob os cuidados de uma amiga. Nos dias seguintes, ele enviou diversas mensagens e chegou até a fazer ligações de madrugada às duas. O contato insistente continuou até 21 de outubro, quando foi informado de que o animal já havia sido adotado.

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Maria Janete conta que o homem demonstrou nervosismo além do cumum ao receber a notícia, o que despertou sua desconfiança. “Achei o comportamento muito estranho. Ele tinha me informado que já tinha 11 gatos, então não entendi por que aparentava um desespero tão grande para adotar mais. Comecei a perguntar sobre ele a outros protetores de animais e percebemos que pedia gatos em vários grupos e a pessoas que anunciavam animais para adoção”, relata.

Diante das suspeitas, Maria Janete e outras duas protetoras foram até a residência do homem. Na ocasião, ofereceram ajuda com ração, castração e medicamentos, além de uma caixa de transporte. Segundo a protetora, ele recusou a assistência e afirmou que os animais não chegavam à idade adulta. “Ele informou que só tinha filhotes e que não dava para castrar porque os gatos não chegavam à fase adulta, morriam antes”, conta.

Na ocasião, o homem disse às protetoras que tinha 17 gatos. Diante das suspeitas de maus-tratos, elas registraram uma ocorrência na 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina). Segundo Maria Janete, porém, a polícia não pôde ir até o imóvel naquele momento por falta de provas. “Então começamos a buscar ajuda e encontramos uma advogada, que articulou a ida do Ibama à residência para verificar a situação”, diz.

Durante a fiscalização, os animais foram encontrados magros, infestados de pulgas e sem alimento. No imóvel, também havia acúmulo de lixo e forte odor. O Ibama recolheu os 13 gatos encontrados no local e os entregou às protetoras, que os encaminharam para lares temporários e definitivos. Elas ficarão responsáveis pelos cuidados dos animais e pela organização das adoções.

Maria Janete, conta que a irmã do homem informou às protetoras que ele recolhia gatos havia aproximadamente cinco anos. Ela também relatou que ele não trabalhava, não tinha condições financeiras de sustentar a si próprio nem de manter os animais e que os vizinhos da residência costumavam envenenar animais na rua.





