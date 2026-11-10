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Teatro de Arena na UnB receberá placa em local de resistência à ditadura

A cerimônia é idealizada pelo projeto Lugares pela Memória, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC)

Assembleia de alunos em abril de 1982 no Teatro de Arena - (crédito: Arquivo Central UnB)
Assembleia de alunos em abril de 1982 no Teatro de Arena - (crédito: Arquivo Central UnB)

O Teatro de Arena Honestino Guimarães receberá uma placa do projeto Lugares pela Memória, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC). A cerimônia acontecerá nesta quinta-feira (12/11), às 16h na Universidade de Brasília (UnB), campus Darcy Ribeiro, na Asa Norte.

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O projeto identifica e sinaliza locais de repressão, de violações dos direitos humanos e de repressão durante o Regime Militar. 

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De acordo com a UnB, o Teatro, que foi palco de assembleias estudantis, manifestações políticas e atividades culturais, preserva a memória de resistência contra a ditadura.

A cerimônia contará com a presença da reitora da universidade, Rozana Naves, do vice-reitor, Márcio Muniz e da ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Janine Mello dos Santos.

Estagiário sob supervisão de Márcia Machado

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José Ghesti

Estudante de Jornalismo do IESB, faço parte da editoria de Cidades DF no Correio Braziliense. Meus interesses são cultura e esporte.

Por José Ghesti
postado em 10/11/2026 18:54
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