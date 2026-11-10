Teatro de Arena na UnB receberá placa em local de resistência à ditadura

Assembleia de alunos em abril de 1982 no Teatro de Arena - (crédito: Arquivo Central UnB)

O Teatro de Arena Honestino Guimarães receberá uma placa do projeto Lugares pela Memória, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC). A cerimônia acontecerá nesta quinta-feira (12/11), às 16h na Universidade de Brasília (UnB), campus Darcy Ribeiro, na Asa Norte.

O projeto identifica e sinaliza locais de repressão, de violações dos direitos humanos e de repressão durante o Regime Militar.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia mais: Defesa Civil se prepara para emergências no DF; 3,1 mil vivem em área de risco

De acordo com a UnB, o Teatro, que foi palco de assembleias estudantis, manifestações políticas e atividades culturais, preserva a memória de resistência contra a ditadura.

A cerimônia contará com a presença da reitora da universidade, Rozana Naves, do vice-reitor, Márcio Muniz e da ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Janine Mello dos Santos.

Estagiário sob supervisão de Márcia Machado

