Ricardo Vale calcula que 14 deputados apoiam a reeleição do presidente da CLDF

Ricardo Vale aponta apoio de 14 deputados à reeleição à presidência da CLDF - (crédito: Pedro Paulo Cardoso CB/DA Press)

A disputa pela presidência da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) movimenta os bastidores da Casa. Segundo o deputado distrital Ricardo Vale (PT-DF), um grupo de 14 parlamentares apoia a recondução do atual presidente, Wellington Luiz (MDB), ao cargo, enquanto a outra parte, formada por cerca de oito deputados, articulam a candidatura de Eduardo Pedrosa (União Brasil). Às jornalistas Adriana Bernardes e Ana Carolina Alves, nesta quarta-feira (11), durante entrevista ao CB.Poder — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília — o parlamentar avaliou que o atual presidente possui vantagem na disputa devido à relação construída com deputados de diferentes partidos. “Eu acho muito difícil o Wellington Luiz perder, caso queira disputar a presidência”, afirma Ricardo Vale. “O atual presidente tem um respeito muito grande pelo conjunto dos parlamentares, seja de esquerda, de direita ou de extrema direita. Todo mundo gosta dele.”

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Outro assunto abordado foi a falta de implementação de leis voltadas ao combate à violência contra a mulher. O deputado destacou uma legislação de sua autoria, aprovada em 2023, que prevê multas a agressores, mas que, de acordo com Ricardo Vale, ainda não foi sancionada e regulamentada.

“Falta vontade política. Eu vou atrás da governadora, porque ela sabe desse projeto de lei, ela participou da sanção, da regulamentação do ato. Agora, por que não colocar em prática?”, criticou o parlamentar. Ele também cobrou a aplicação de uma medida que prevê ações de valorização das mulheres e de combate ao machismo nas escolas públicas.

Ricardo Vale também afirmou que pretende manter uma atuação de oposição ao governo de Celina Leão durante o próximo mandato, com foco na fiscalização dos recursos públicos e na cobrança por melhorias nos serviços essenciais. O deputado destacou a necessidade de avanços na saúde, educação e mobilidade urbana, mas ressaltou que continuará aberto ao diálogo com o Executivo.