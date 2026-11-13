Adolescente reincidente é apreendido com drogas em Ceilândia

O adolescente e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia da Criança e do Adolescente II (DCA II) - (crédito: Divulgação/PMDF)

Um adolescente com passagens por tráfico de drogas foi novamente apreendido na noite desta quinta-feira (12/11), por volta das 19h, em Ceilândia. A ocorrência foi registrada por policiais militares do 8º Batalhão durante patrulhamento preventivo pela região.

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A equipe avistou uma movimentação suspeita em uma esquina conhecida como ponto de venda de entorpecentes e abordou dois indivíduos. Durante a revista pessoal, os agentes encontraram uma porção de maconha com um dos suspeitos, identificado como usuário.

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Em seguida, os militares realizaram buscas nas imediações e localizaram o restante do material ilícito escondido na calha de uma residência próxima, a cerca de 10 metros do local da abordagem. Foram apreendidas 51 porções de cocaína, 14 de skunk, cinco de dry, 30 comprimidos de Rohypnol e dinheiro em espécie.

O menor assumiu ser o dono das drogas e confessou ter acabado de vender a porção encontrada com o usuário. Diante do flagrante e do histórico de reincidência, o adolescente e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia da Criança e do Adolescente II (DCA II) para o registro da ocorrência.