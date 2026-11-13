Dois suspeitos em uma moto tentam matar homem a tiros no Paranoá

Dois suspeitos em uma motocicleta tentaram matar um homem a tiros, na região do Paranoá, por volta do meio-dia desta sexta-feira (13/11). Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a vítima foi atingida na perna e precisou ser levada ao Hospital Regional do Paranoá (HRPA).
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O homem foi socorrido por populares antes da chegada dos militares e estava consciente e sem risco iminente de morte, de acordo com a PMDF. Até o momento, não há informações sobre a identidade dos autores e sobre a motivação do crime.
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As equipes policiais buscam imagens de câmeras de segurança para tentar identificar os suspeitos e esclarecer a dinâmica do crimes.
A ocorrência foi encaminhada à 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá), onde o caso é investigado como tentativa de homicídio.
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