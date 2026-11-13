Homem é morto a facadas no peito em plena luz do dia em Santa Maria

Um homem morreu após ser atingido, na tarde desta sexta-feira (13), com facadas no peito na QR 317, Conjunto A, em Santa Maria, nas proximidades de um mercado. A Polícia Militar (PMDF) e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foram acionados para atender à ocorrência.
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Ao chegarem no local, a vítima já estava deitada no chão, inconsciente e sem reação. Os socorristas iniciaram os protocolos de reanimação, no entanto, o óbito foi confirmado no local, apesar dos esforços.
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As testemunhas que presenciaram o crime não identificaram a vítima e nem o suspeito. De acordo com os relatos repassados a PM, o autor estaria sem camisa, trajava uma bermuda preta e branca e utilizava uma bicicleta rosa, saindo em direção à QR 317.
As equipes da PMDF seguem no patrulhamento da região para localizar os suspeitos. A área permanece resguardada para os procedimentos periciais. O caso está sendo investigado pela 33ª Delegacia de Polícia (Santa Maria).
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