O Distrito Federal registrou 120 ocorrências criminais por motivações políticas entre os meses de agosto e outubro de 2026. É o que mostra um levantamento realizado pela Secretaria de Segurança Pública a pedido do Correio Braziliense. Entrevistado nesta quarta-feira (18/11) pelo CB.Poder — programa realizado em parceria entre o Correio e a TV Brasília, o secretário da pasta, Alexandre Patury, ofereceu detalhes sobre os dados.

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Aos jornalistas Mariana Niederauer e Lucas Móbille, afirmou que 99 das 120 foram registradas apenas em outubro, mês do primeiro e segundo turnos das eleições de 2026 no Brasil. Apenas no segundo pleito, 30% das ocorrências do total do período de três meses foram registradas.

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Dentro das 120, foram desencadeadas 202 possibilidades de crime, já que, na mesma ocorrência, é possível que mais de um crime possa estar presente. De acordo com o secretário, as infrações penais incluem ameaça, injúria, injúria racial e violência contra a mulher.

"O pedido pelo levantamento foi feito de forma exclusiva pelo Correio. Nós não tínhamos isso no radar. Logo depois das eleições, foi solicitado que tivéssemos esse levantamento, e tivemos que, inclusive, pedir ao subsecretário da área de gestão da informação para fazer o levantamento, junto com os boletins de ocorrência registrados na Polícia Civil do DF. Ainda não temos um parâmetro de comparação, pois é uma novidade. Já estamos avaliando o repositório de 2022, para podermos fazer um paralelo", detalhou.

Identificação de motivações políticas foi feita de forma manual

Questionado sobre como foram identificadas ocorrências por motivações políticas dentro da grande diversidade de denúncias, o secretário explicou que esta foi, justamente, a maior dificuldade. De acordo com ele, não havia um marcador que comprovasse que a motivação tinha sido, necessariamente, política. Por isso, foi necessário abrir cada uma das ocorrências para procurar certos indicativos, a fim de chegar a uma conclusão.

"Por isso, inclusive, o número não pode ser dado como fechado. Pode ser que ainda tenha um pouco a mais, fora desta curva. Tivemos que entrar um por um, para descobrir, inclusive, nos relatos. Há uma dificuldade pois não havia a previsibilidade de que faríamos este levantamento", explicou.

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Patury ressalta que discussões sobre a possibilidade de colocar marcadores nestas ocorrências para que elas sejam diferenciadas já foram realizadas. A concretização do recurso poderia, por exemplo, "poupar a abertura manual de cada ocorrência".

Importância da educação para melhorar tato com divergências políticas

Outra dificuldade apontada por ele é a frequência com que situações do tipo acontecem entre familiares e amigos. Apesar de reconhecer que divergências políticas são comuns, ressalta que, através da educação, é possível diminuir os índices, já que muitos dos crimes acontecem "no seio das famílias e de relações de amizade".

"O fato de evitar o crime, a longo prazo e a médio prazo, é investir na educação. Essa tolerância, inclusive com a divergência, é importante. Se não acontecessem essas brigas, dentro de famílias, muitas vezes, e houvesse o entendimento de que existem opiniões diferentes, provavelmente este número de 120 ocorrências estivesse muito próximo do 0", garantiu.







