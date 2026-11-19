A artista plástica Betty Bettiol recebeu na noite desta quarta-feira (18/11) o Prêmio JK pelo seu trabalho nas artes. Betty veio para Brasília com apenas 20 anos e construiu toda sua carreira na capital.
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Betty Bettiol ficou bastante emocionada quando descobriu que seria premiada e relembrou a sua trajetória na capital. “Estou aqui há 65 anos, foi uma longa experiência que eu passei nesses nesse tempo todo. Minha carreira foi feita aqui, eu tenho grande orgulho de ser a primeira geração de artistas da cidade. Eu cheguei jovem e a cidade era jovem também. Nós nos fizemos, eu a ela e ela a mim”, destaca.
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A artista plástica acredita que nada seria do mundo sem a arte. “A arte é o que dá alento, que dá vontade de viver, ver coisa bonita, orquestras, pintores, exposições.
Isso é o que alegra a população. Nos proporciona muito conhecimento, porque não adianta você ter futuro sem um passado”, reflete Betty Bettiol.
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