Por Arthur Dias* - A professora Gilsa Vieira Ponte é uma homenageadas da segunda edição do prêmio JK 2026 em Brasília. O evento segue em seu segundo ano consecutivo reconhecendo personalidades importantes para a história da capital. Esse ano, a noite de honrarias ocorre nesta quarta-feira (18) na sala Martins Pena do Teatro Nacional, ás 19h com a apresentação da orquestra sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro (OSTN).

Criado em 2025 pelo Correio Braziliense e levando o nome do ex-presidente e fundador de Brasília, Juscelino Kubitscheck, a premiação visa reconhecer e homenagear autoridades, artistas, atetlas e empresários que contribuíram-no presente e no passado- para o desenvolvimento da capital. Para a educadora iniciativas como essas são importantes para jogar luz sobre pautas relevantes. “os prêmios cumprem um papel importante, que é dar destaque, lançar luz para as agendas que aquelas pessoas premiadas representam”.

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Gina, além de educadora é escritora e palestrante, e recebe a premiação pelo projeto Mulheres Inspiradoras, no qual é criadora. “Eu me sinto muito feliz, muito emocionada porque, como eu disse, eu sou da primeira geração que nasceu aqui no Distrito Federal. Tudo que eu tenho e tudo que eu sou, eu construí nessa cidade” responde a professora ao ser perguntada sobre a emoção de receber a homenagem.

A escritora relembra ainda os momentos mais marcantes de sua trajetória até o recebimento do prêmio e discorre sobre sua visão sobre educação.”Eu tenho as melhores lembranças. Até os momentos difíceis que eu passei, porque essa concepção de educação que eu defendo é muito atacada. As pessoas ainda acreditam na educação como mera transmissão de conhecimento. Essa é uma concepção empobrecida, aligeirada da educação.”

*Estagiário sob supervisão de Patrick Selvatti