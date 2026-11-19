ilho da homenageada, Terence Zveiter destacou, nesta quarta-feira (18/11), a relevância do tributo para eternizar o legado de sua mãe na história recente do país ao receber - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Em uma homenagem póstuma marcada por forte emoção e reconhecimento institucional, a imprensa e a vida pública brasileira celebraram a memória da jornalista Sonia Carneiro. Filho da homenageada, Terence Zveiter destacou, nesta quarta-feira (18/11), a relevância do tributo para eternizar o legado de sua mãe na história recente do país ao receber.

“É uma emoção incrível, é uma homenagem, enfim, para uma profissional da imprensa que participou e acredito que participe, até porque ela faz parte da história do nosso país, são 40 anos, né, de profissão”, afirmou Terence.

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A formação da jornalista teve início nos bancos acadêmicos da Universidade de Brasília (UnB), onde construiu amizades duradouras com colegas que também seguiram carreira nas redações. Segundo o filho, o impacto desse trabalho ultrapassou as fronteiras da capital federal, estendendo-se a todo o Brasil.

Ao longo de suas quatro décadas dedicadas ao jornalismo, Sonia Carneiro acompanhou e cobriu transformações decisivas da política nacional. Entre os marcos vivenciados por ela estão o período pós-governo militar, o movimento Diretas Já, a transição democrática, a Nova República, o governo Collor e o retorno do presidente Lula ao poder.

Essa primeira etapa profissional culminou com a sua aposentadoria no Jornal do Brasil, encerrando um ciclo de grande destaque na imprensa escrita.

Contudo, a trajetória de Sonia não se restringiu às redações, estendendo-se por mais duas décadas na administração pública.

“Ela ainda teve — isso é um luxo, né, para um filho falar —, ela ainda teve mais 20 anos de vida pública trabalhando com o senador Jaques Wagner, hoje senador Jaques Wagner, trabalhou nos ministérios, depois no governo da Bahia e, por fim, no Senado”, destacou.

Essa atuação nos bastidores consolidou sua contribuição direta para a gestão governamental tanto na esfera estadual quanto na federal. Para a família, o tributo póstumo representa uma resposta afetuosa à sua extensa dedicação ao país.

“É ser laureada ainda que essa homenagem seja póstuma, eu tenho certeza de que está deixando a minha mãe muito feliz aonde quer que ela esteja”, disse o filho.

Com a soma de 60 anos de serviços prestados — divididos entre quatro décadas de comunicação e duas de vida pública —, a homenagem consagra uma trajetória profundamente ligada à informação e às instituições democráticas brasileiras.