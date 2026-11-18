Couto veio de Belo Horizonte (MG) para Brasília antes da inauguração. Em 1959, fundou a Pioneira da Borracha, a primeira do ramo na cidade - (crédito: Divulgação/Correio Braziliense)

Aos 100 anos, o fundador e proprietário da Pioneira da Borracha, Hely Walter Couto, recebeu Homenagem Especial no Prêmio JK Correio Braziliense por sua contribuição à cidade, nesta quarta-feira (18/11). Durante a cerimônia, na Sala Martins Pena do Teatro Nacional Cláudio Santoro, o empresário celebrou as raízes que criou na capital.

“Tenho uma história aqui. Vivo Brasília, estou aqui, sou comerciante e conheço todo mundo e todo mundo me conhece”, ressaltou.

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Couto veio de Belo Horizonte (MG) para Brasília antes da inauguração. Em 1959, fundou a Pioneira da Borracha, a primeira do ramo na cidade. A loja foi criada no atual Núcleo Bandeirante. Depois, ela se fixou na W3, onde está até hoje. “Estou lá esse tempo todo com a minha loja e sou muito feliz”, celebrou.

Ele comemorou o reconhecimento e destacou como ponto importante de sua carreira o trabalho na Associação Comercial do DF. “É uma história de trabalho. Estou muito contente porque faz mais de 60 anos que estou em Brasília” afirmou.