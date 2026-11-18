A presidente da Rede Sementes do Cerrado Anabelle Gomes foi a premiada da categoria Sustentabilidade do Prêmio JK, do Correio Braziliense, na noite desta quarta-feira (18/11), na Sala Martins Pena do Teatro Nacional Claudio Santoro.
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Para Anabelle, receber o prêmio significa furar a bolha e aumentar o alcance dos entendimentos da população sobre o bioma. "Brasília nasceu no coração do Cerrado, e a Rede de Sementes do Cerrado traz a importância da conservação e restauração a partir dos conhecimentos acadêmicos, técnicos e das comunidades tradicionais e das mulheres", comentou a presidente.
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Fundada formalmente em 2004, a Rede de Sementes do Cerrado tem como objetivo fortalecer o protagonismo das comunidades tradicionais na conservação do bioma.
Com o reconhecimento, Anabelle relembra sua trajetória na Rede de Sementes e sua chegada a Brasília. "Fui me apaixonando pelo Cerrado e pela cidade. Espero que a gente possa continuar trabalhando e tendo a visão de que a conservação e o desenvolvimento podem andar juntas", celebrou.
*Estagiária sob a supervisão de Eduardo Pinho
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