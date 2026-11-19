De acordo com Walquiria, mais de 90% das pessoas que atuam na área são mulheres. "Fazer um trabalho que dignifica a mulher é muito importante", avaliou - (crédito: cb)

Walquiria Pereira Aires, presidente do Sindicato da Indústria do Vestuário do Distrito Federal (Sindiveste-DF), foi homenageada na categoria Indústria e Tecnologia do Prêmio JK, promovido pelo Correio Braziliense. A cerimônia foi realizada nesta quarta-feira (18/11), na Sala Martins Pena do Teatro Nacional Cláudio Santoro. Durante o evento, ela destacou a atuação das mulheres no setor.

Segundo Walquiria, mais de 90% dos profissionais que trabalham na área são mulheres. “Fazer um trabalho que dignifica a mulher é muito importante”, afirmou.

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A presidente do sindicato contou que ficou surpresa com o reconhecimento. “Estou muito honrada por ganhar esse prêmio, especialmente porque represento um setor formado basicamente por micro e pequenas empresas”, afirmou.

Ao falar sobre sua trajetória à frente do Sindiveste-DF, Walquiria destacou a luta para que os uniformes da rede pública de ensino do Distrito Federal fossem produzidos localmente. “Isso possibilitou que nós pudéssemos produzir três milhões de peças aqui”, detalhou.

Filha de pioneiro, Walquiria vive em Brasília desde que nasceu e afirma não conseguir se imaginar em outro lugar. “Amo essa cidade”, concluiu.

A premiação

Em 2025, o Correio Braziliense realizou a primeira edição do Prêmio JK, uma iniciativa dedicada a reconhecer personalidades que contribuíram significativamente para o desenvolvimento e a construção de Brasília.

Inspirada no legado de Juscelino Kubitschek, a premiação destaca lideranças e iniciativas que impulsionam a inovação, promovem impactos sociais relevantes e fortalecem o papel da capital como centro estratégico do país.

*Estagiária sob a supervisão de Rafaela Soares